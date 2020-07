Le Bureau 5, in arrivo su Sky la nuova stagione della serie tv

Debutterà il 15 luglio su Sky Atlantic e NOW TV la quinta stagione di Le Bureau – Sotto copertura, l’acclamata serie tv francese sul mondo dello spionaggio internazionale creata da Éric Rochant.

approfondimento

Le Bureau 5, le foto della nuova stagione della serie tv

Nei nuovi episodi, un altro grande nome del cinema francese si unisce al cast: allo storico protagonista del drama, l’attore e regista Mathieu Kassovitz (regista de L’Odio e attore ne Il favoloso mondo di Amélie) che interpreta l’agente dell'intelligence francese Guillaume Debailly, e a Mathieu Amalric (L’ufficiale e la spia, Venere in pelliccia, Quantum of Solace), nel cast dalla quarta stagione, si unisce infatti Louis Garrel (The Dreamers – I sognatori, Saint Laurent, L’ufficiale e la spia), che interpreterà l’agente segreto Mille Sabords. Gli ultimi due episodi della nuova stagione, inoltre, sono diretti dal vincitore della Palma d’Oro a Cannes Jacques Audiard (Il profeta, I Fratelli Sisters, Dheepan – Una nuova vita).