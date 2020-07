La quinta stagione di Le Bureau - Sotto copertura debutterà su Sky Atlantic mercoledì 15 luglio alle 21.15 (episodi disponibili anche On Demand e in streaming su NOW Tv): ecco cosa ci aspetta

Le Burea 5, la nuova stagione su Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, è in arrivo la quinta stagione di Le Bureau - Sotto copertura, l'avvincente serie francese con Mathieu Kassovitz nei panni dell'agente segreto Guillame Debailly, nome in codice Malotru. L'appuntamento è per mercoledì 15 luglio alle 21.15 (gli episodi saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV),

Le Bureau 5: cosa ci aspetta nei nuovi episodi

Malotru e compagni sono pronti a tornare in azione. Ma cosa dobbiamo aspettarci? La quinta stagione parte con Marie Jeanne in Egitto. Al suo posto a Parigi, alla guida della DGSE, c'è JJA. A tenere banco tra i corridoi della sede centrale è però, come sempre, Malotru: Guillame è vivo o morto? E che ruolo hanno avuto la stessa DGSE e la CIA riguardo quanto successo in Ukraina?

Mentre JJA permette al dubbio e alla paranoia di impossessarsi della sua mente, Sisteron e Ellenstein non possono fare a meno di chiedersi se possono fidarsi di lui. L'entrata in scena di un nuovo agente, Mille Sabords, complica poi ulteriormente le cose. L'uomo, infatti, ha tutte le intenzioni di scoprire c'è accaduto a Paul Lefebvre, mettendosi in contatto coi servizi segreti arabi. Anche Marina si ritroverà al centro di qualcosa di pericoloso: riuscirà a cavaserla anche questa volta?

C'è poi un'altra vittima "collaterale" dell'improvvisa sparizione di Malotru: Cesar, alle prese con i cyber terroristi dell'FSB, che, a quanto pare, stanno preparando un'operazione su larga scala. Riuscirà Guillame a tornare a casa e, soprattutto, a sistemare le cose? Per lui è arrivato il momento di affrontare definitivamente il passato, perché solo così potrà provare a guardare al futuro.