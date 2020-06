Emmy Awards 2020, confermata la cerimonia a settembre

Gli Emmy sfuggono alla scure della pandemia. ABC, che quest'anno trasmetterà la cerimonia di premiazione, la 72esima, ha confermato che i Primetime Emmy Awards 2020 avranno regolarmente luogo a settembre, precisamente domenica 20. A condurre l'evento troveremo il veterano Jimmy Kimmel, che giunge dunque a quota tre. "Non so dove, non so come e perche' - ha detto il conduttore - ma la faremo (la cerimonia, ndr) e saro' io a presentare".