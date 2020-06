BAFTA 2021, ufficiale: cerimonia rinviata

Il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha inciso sul mondo del cinema in maniera evidente. Costanti le modifiche dei calendari delle date d’uscita. Basti pensare a “No Time To Die”, che ha di poco anticipato il proprio arrivo nei cinema. Discorso identico anche per i grandi festival del cinema. La cerimonia di premiazione dei BAFTA 2021 non si svolgerà più il 14 febbraio, come inizialmente previsto. La cerimonia avrà inizio l’11 aprile 2021.

Ecco quanto dichiarato in un comunicato ufficiale: “Il cambiamento della data riconosce l’impatto della pandemia globale, concedendo maggior tempo di eleggibilità. Nel corso dell’anno verranno diffusi ulteriori dettagli della cerimonia. La data del 2022, annunciata come il 13 febbraio, è al momento sotto considerazione da parte della Awards Review”.

BAFTA 2021, le regole

Insieme con l’annuncio del cambio data della cerimonia, i BAFTA hanno iniziato a svelare alcune nuove regole per il prossimo futuro. Si tratta di norme temporanee, relative alla straordinaria situazione dovuta all’emergenza coronavirus, che ha portato alla mancanza di uscite cinematografiche.

Saranno candidabili anche i film rilasciati in VOD, ovvero in digitale. Pellicole mai giunte in sala ma visionate da pubblico e critica. La rivisitazione del regolamento avverrà al termine di luglio, tenendo in alta considerazione le circostanze in continua evoluzione riguardanti la produzione, la distribuzione e la visione dei film.

In merito a questa decisione si è espresso Marc Samuelson, presidente del comitato cinematografico: “Siamo tornati indietro di due mesi. Vogliamo dare a tutti i film le migliori possibilità d’essere distribuiti e considerati in maniera corretta. Sappiamo che le major domineranno gli schermi dei cinema, una volta riaperte le sale. Modificare le regole e ammettere anche film distribuiti in digitale dovrebbe aiutare i film più piccoli, indipendenti, in lingua straniera e documentari. La nuova data è stata fissata ora per consentire ai distributori di pianificare”.

Oscar 2021, nuova data

Anche gli Oscar hanno modificato la propria data per l’edizione del 2021 della cerimonia di premiazione cinematografica. Da tempo si vociferava di un possibile ritardo deciso dalla Academy, che ha intanto annunciato nuove regole per una maggiore inclusività.

La premiazione non si terrà più il 28 febbraio bensì il 25 aprile 2021. In merito si sono espressi David Rubin, presidente dell’Academy, e Dawn Hudson, che ne è la CEO. Hanno sottolineato l’importanza dei film nell’ultimo secolo. Le pellicole hanno confortato, ispirato e intrattenuto. Un compito ancora più importante in questo periodo così particolare. Poter fare affidamento sulle pellicole del passato e del presente è stato fondamentale in quarantena: “La speranza è quella di dare alle produzioni maggiore flessibilità, così da poter terminare la distribuzione dei propri titoli senza penalizzazioni. Questi prossimi Oscar e l’apertura del nostro nuovo museo segneranno un momento storico, radunando i fan del cinema di tutto il mondo a unirsi attraverso il cinema”.