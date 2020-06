MotherFatherSon, la recensione degli episodi 3 e 4 della serie tv

Leggi la recensione del terzo e del quarto episodio di MotherFatherSon, in onda ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO GLI EPISODI

Il terzo episodio di MotherFatherSon si apre col ritrovamento del corpo della giovane Tonya. Alla conferenza stampa indetta dalle forze dell’ordine – conferenza in cui la madre della ragazza, in lacrime, non riesce a darsi pace, perché le ultime parole dette alla figlia sono state parole piene di rabbia e disprezzo – partecipa anche Lauren, al fianco della donna. Tra i giornalisti sono presenti anche Nick e Maggie, ed è proprio lei a chiedere quale sia il ruolo del gruppo editoriale che appartiene ai Finch in questa indagine. Il braccio destro di Max glissa, ma è evidente: non è finita qui.

Kathryn va da Caden, che, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, grazie alle connessioni di suo padre è stato ammesso a un centro militare di riabilitazione di altissimo livello. Lo trova intento a mettere in ordine le prime quattro lettere dell’alfabeto, un’impresa ancora troppo difficile per lui. La frustrazione è tanta, la rabbia anche di più: Finch Junior vuole sapere perché suo padre, nonostante siano passati un bel po’ di giorni, non si è ancora fatto vivo. E’ perché si vergogna, dev’essere sicuramente così.

Non ha dubbi: sarebbe stato meglio se fosse morto, almeno così non avrebbe “interrotto” la vita di sua madre, un disturbo inutile. La confessione spezza il cuore a Kathryn, ma il personaggio di Helen McCrory dentro in realtà è una roccia, e lo vediamo chiaramente quando si ritrova ad affrontare il Colonnello Reese, alla guida della struttura, fortemente in disaccordo riguardo la presenza di suo figlio in quel posto, un luogo per servitori della patria, mentre lui si trova lì solo grazie all’intercessione (e ai soldi) di suo padre. L’ex moglie di Max non batte ciglio: solo il meglio per Caden, che in questo momento ha bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Max si trova a Città del Messico. E’ lì per parlare con alcuni rappresentati del Governo e dei vari partiti. Discutono dell’acquisizione di alcune testate, e l’idea che uno squalo del settore come Finch abbia il controllo di buona parte dei media del Paese non li entusiasma, ma Max li rassicura: non è interessato a influenzare la politica, ha solo bisogno di avere degli investimenti nel luogo che diventerà la sua casa di lì a poco. Perché è questo il piano: trasferirsi in Messico con Sofia e crescere lì il loro bambino. Nessuno dei presenti crede davvero a quelle parole, ma non c’è molto da fare ormai: ciò che Finch vuole, Finch in qualche modo ottiene.

Sofia, a casa di sua madre, un palazzo che fa chiaramente intendere la ricchezza di famiglia, esprime alcune perplessità riguardo suo marito: non è così sicura di conoscerlo veramente. Mentre la sua attuale consorte comincia a farsi alcune domande, Max riceve una telefonata dalla sua ex consorte: è tempo di andare a fare visita a suo figlio.

A Londra, Nick si confida con sua moglie: questa inchiesta costargli il licenziamento…ma va portata avanti, motivo per cui il giornalista incontra in un pub un uomo in qualche modo collegato all’investigatore privato trovato morto. A quanto pare, il deceduto aveva la brutta abitudine di ricattare i suoi clienti. Nick fa velocemente due più due (in questo caso il cliente era uno solo, Caden Finch): vorrebbe fare altre domande, ma l’uomo di cui sopra afferra delicatamente la Stella di David che porta al collo, suggerendogli di lasciar perdere.

Grazie a Andrew, la persona che gli è stata assegnata, Caden comincia lentamente a migliorare. Dopo una sessione di esercizi piuttosto impegnativa c’è bisogno di una doccia. Doccia che, in pieno stile militare, non prevede alcuna privacy. Al giovane Finch non sfugge l’ironia di tutto questo: prima era lui a osservare gli altri, ora sono gli altri che osservano lui. Ovviamente si riferisce a quanto fatto mentre era alla guida del The National Reporter (la ricerca di oscuri segreti per avere degli scoop, cimici piazzate ovunque, intercettazioni illegali e via discorrendo). Negli spogliatoi, Caden prova a giustificarsi: dopo l’incidente gli capita spesso di parlare a vanvera, dunque quello che dice non va preso sul serio. Ha paura che quanto appena rivelato possa arrivare a suo padre, è evidente.

Il giorno dopo viene portato in giardino per fare un po’ di giardinaggio. Lì conosce Orla, un’altra ospite della struttura, che, senza girarci troppo attorno, gli chiede se può toccare la sua cicatrice in testa…e poi gli dice che ha la faccia più sincera che abbia mai visto. Caden rimane spiazzato, specialmente quando la ragazza gli dà un bacio sulla guancia e poi lo lascia lì da solo: cos’è appena successo?

Viene effettuato un arresto per l’omicidio di Tonya: un vicino di casa, il sospettato numero uno. In casa sua sono state trovate delle prove inconfutabili (una spazzola con i capelli della vittima, e altre cose): il caso è chiuso. Sicuramente la presenza sul posto dell’investigatore con cui sono andati a parlare Maggie e Nick è solo un caso, così come è un caso che il The National Reporter abbia avuto la notizia per primo…o forse no?

Tornato in UK, Max dice a Lauren di organizzare una conferenza stampa per parlare di quanto successo a suo figlio (una versione riveduta e corretta, ovviamente). Lei ha qualche dubbio: e se Caden si lasciasse sfuggire qualcosa che non dovrebbe? L’arrivo di Nick, che finalmente conosce Mr. Finch di persona, interrompe il momento. Al centro di riabilitazione, Caden, in piscina, non riesce a staccare gli occhi da Orla. Decide di andare a parlarle, vuole dirle come si sente quando la vede, ma lei, secca, gli risponde di non farsi illlusioni: non possono sistemarsi a vicenda. Kathryn e Andrew osservano la scena: sì, finalmente qualcosa si sta muovendo, ed ecco spiegato il motivo.

Il giorno della conferenza stampa è arrivato. Mentre Max raggiunge il centro, Caden si prepara con l’aiuto di sua madre. Orla lo incrocia all’esterno e gli mette un fiore nel taschino…fiore prontamente rimosso da Finch Senior. Il discorso di apre con un mea culpa di Max: ha fallito, non è stato in grado di tenere al sicuro suo figlio, l’ha deluso. A questo punto, Caden, nonostante abbia ricevuto l’ordine di non parlare, si lascia scappare un “No, io ti ho deluso, papà!” che non sfugge a Maggie. Un giornalista chiede se Finch Junior tornerà alla guida del The National Reporter, e di nuovo Caden risponde: "Ci potete scommettere!"

Non sarà però così: Max, che finalmente si è reso conto che suo figlio non è mai stato e non sarà mai come lui, che non sarà mai un leader, ha deciso di rimuoverlo dal suo incarico. Kathryn non riesce a crederci: questo sarà un colpo terribile per lui. Ma i giochi ormai sono fatti. Nick confessa a Maggie che Finch e Lauren gli hanno offerto una posizione come corrispondente da Washington DC: è evidente, sono a conoscenza dell’inchiesta, e stanno cercando di allontanarlo.