Leggi la recensione del primo e del secondo episodio di MotherFatherSon - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO GLI EPISODI

MotherFatherSon, cos’è successo nel primo episodio

Caden Finch è il giovane editore del The National Reporter, uno degli asset principail dell’impero mediatico creato da suo padre, Max Finch, business americano passato dall’acciaio alla carta stampata in giovane età. L’erede, però, non è fatto della stessa inflessibile materia del padre, e sente parecchio il peso delle responsabilità…e dei segreti. Per resistere, Caden si aggrappa all’alcol e alle droghe: senza non riuscirebbe a sopravvivere in quel mondo. La notizia dell’arrivo di suo padre a Londra è fonte di ansia, anche perché ha appena licenziato Maggie Barns, giornalista politica storica della testata.

I sudori freddi del giovane Finch non sono ingiustificati: Max è sicuramente una persona geniale e brillante, ma è anche un uomo freddo, calcolatore e spietato. Uno squalo che non si fa problemi a spiare le persone e a usare il proprio potere per “indirizzare” la politica. Non appena giunto alla sede del suo giornale, ha l’ennesima conferma del fatto che suo figlio, nonostante i suoi insegnamenti, non sarà mai all’altezza: in un certo modo ci devi nascere, e Caden non ci è nato.

L’incontro tra i due è carico di tensione: il primo non fa altro che criticare ogni dettaglio, il secondo incassa, ma dentro esplode di rabbia. Max vuole sapere se l’erede ha “gestito” la situazione con sua madre, cioè la sua ex moglie, Kathryn, un’ereditiera non proprio in buoni rapporti con la famiglia, specialmente col padre, ormai morente. Un’outsider che, per ingannare il tempo, serve da mangiare alla mensa dei poveri. Ed è proprio lì che ha fatto amicizia con un certo Scott, un ex broker caduto in disgrazia. Un’amicizia che è evidentemente qualcosa di più. Sarebbe uno scandalo per la famiglia Finch.

A pranzo con la madre, con la quale non ha un gran rapporto (essendo cresciuto col padre e totalmente sotto la sua influenza), Caden tira fuori un fascicolo con delle foto che ritraggono la genitrice e Scott. Lei è, giustamente, offesa, ma è lì per passare un po’ di tempo con questo figlio così distante, dunque non sprecherà questo pranzo. Che qualcuno pubblichi pure quello “scoop”, a lei non interessa. Kathryn ripensa a quando suo figlio era solo un bambino gentile, un bambino così sensibile da restare con una foca morente per non farla sentire sola in un momento così brutto.

Intanto Maggie Barns si incontra in gran segreto con Nick, un ex collega del The National Reporter che ha per le mani un’inchiesta scottante: l’omicidio alquanto sospetto di un detective privato che stava lavorando al caso di una ragazza scomparsa. Omicidio bollato dalle autorità e da Caden Finch come “rapina finita male.” Nick chiede aiuto a Maggie, e lei accetta: questa sarà la sua ultima inchiesta, è gravemente malata, ma farà tutto quanto in suo potere per arrivare alla verità. E per fra crollare l’impero di Max.

Le elezioni politiche sono vicinissime, così i due Finch vanno a incontrare Andrea Howard, la sfidante dell’attuale Primo Ministro, Jahan Zakari, il primo di religione mussulmana, anche lui aiutato da Max all’epoca della sua campagna politica. Finch Senior apprezza la schiettezza di Howard, apparentemente focalizzata sui problemi locali e non sulle questioni globali: c’è bisogno di rendere il Regno unito nuovamente grande, e il punto di partenza è la qualità della vita dei suoi abitanti.

Di ritorno, Max chiede a Caden di vedere il suo appartamento. Che, ovviamente, non gli fa chissà quale grande impressione. Niente complimenti, solo critiche per questo figlio non all’altezza. Rimasto solo, Caden ha un incontro piuttosto bizzarro, e a tratti aggressivo, con una prostituta. Dopo aver congedato la donna, si lancia sulla cocaina, poi si veste, va in garage e sale in auto. Ma è completamente fuori di sé, al punto da andare a schiantarsi in retromarcia contro un’altra vettura. La testa gli martella. Esce dall’auto, vomita. Sale in ascensore, vuol solo tornare a casa…ma c’è qualcosa che non va. Ha un aneurisma. Crolla a terra.

Informati della tragedia, Kathryn e Max corrono in ospedale e assistono all’intervento. Non sanno se Caden si salverà, e non sanno cosa succederà nel caso dovesse farcela. Costretti da una tragedia più grande di loro, si ritrovano nuovamente vicini.