I fan e il cast di “Boris” chiedono ufficialmente una quarta stagione. Dopo l’arrivo della comedy italiana su “Netflix”, nel nostro Paese si è tornati a parlare a gran voce di “Boris”, ovvero uno dei migliori prodotti mai generati dalla televisione nostrana. Irriverente e spassoso, una boccata d’aria ma soprattutto una scommessa. Una serie TV sul dietro le quinte del mondo della fiction. Un racconto giunto anche al cinema, ma che ora i fan vorrebbero continuasse sul piccolo schermo. Il cast, da par suo, sembra pronto.

Il tutto ha avuto inizio su Instagram, con uno spettatore che ha chiesto a Netflix di produrre la quarta stagione di “Boris”. Account ufficiale taggato ma soprattutto appello condiviso da Paolo Calabresi, che nella serie interpreta Biascica. Non si sono fatte attendere poi Caterina Guzzanti e Carolina Crescentini, ovvero Arianna e Corinna nello show.

In poche ore i fan della serie si sono ritrovati tutti riuniti sul web, pronti a chiedere a gran voce l’avvio di una nuova stagione. C’è grande voglia di ritrovare René Ferretti, così come la sua squadra.

Boris 4, la petizione

Dalle storie di Instagram si è passati a una vera e propria petizione su Change.org: “A dieci anni dalla misteriosa sospensione della migliore serie comedy italiana, in concomitanza con la pubblicazione delle tre stagioni su Netflix, il pubblico italiano chiede la messa in produzione dell’attesissima quarta stagione di Boris! In questo paese troppe volte la qualità ha lasciato spazio alla mediocrità: è tempo che le piattaforme di streaming ripropongano un prodotto unico, attuale e tagliente come Boris!”. La petizione ha già raggiunto quota 1140 firme in poche ore, con i fan e il cast che sperano di ricevere una risposta dalla piattaforma.

Boris, ieri e oggi

La serie TV è andata in onda dal 2007 al 2010, per poi arrivare al cinema nel 2011. Un racconto metatelevisivo che ha mostrato in maniera eccellente il mondo della televisione italiana e, nello specifico, della fiction. I modi di dire e le battute storiche sono ancora oggi utilizzate nel parlato comune, grazie soprattutto a Francesco Pannofino, protagonista dello show.

Ecco il cast principale della serie:

Francesco Pannofino: René Ferretti

Alessandro Tiberi: Alessandro

Caterina Guzzanti: Arianna Dell’Arti

Carolina Crescentini: Corinna Negri

Pietro Sermonti: Stanis La Rochelle

Antonio Catania: Diego Lopez

Ninni Bruschetta: Duccio Patané

Paolo Calabresi: Augusto Biascica

Alberto Di Stasio: Sergio Vannucci

Luca Amorosino: Alfredo

Carlo De Ruggieri: Lorenzo

Roberta Fiorentini: Italia

Valerio Aprea: Sceneggiatore 1

Massimo De Lorenzo: Sceneggiatore 2

Andrea Sartoretti: Sceneggiatore 3

Ilaria Stivali: Gloria

Eugenia Costantini: Cristina Avola Burkstaller

Karina Proia: Karin

Serie geniale, creata da Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo e Mattia Torre. Quest’ultimo è purtroppo venuto a mancare il 19 luglio 2019. Il suo ultimo lavoro sceneggiato è stato “Figli”, acclamata commedia del 2020 con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Il 23 ottobre 2019 si è invece spenta Roberta Fiorentini, la tanto amata Itala.