13 Reasons Why: cosa è successo ai personaggi nella stagione finale

Venerdì 5 giugno è stata rilasciata la quarta e ultima stagione di 13 Reasons Why, la controversa serie tv targata Netflix: ecco cos'è successo ai personaggi principali. - ATTENZIONE, OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO LA STAGIONE FINALE!!

13 Reasons Why (in italiano Tredici) , la seguitissima e controversa serie tv targata Netflix, è giunta ufficialmente a conclusione venerdì 5 giugno col rilascio sulla piattaforma (disponibile anche agli abbonati Sky tramite il decoder Sky Q) della quarta e ultima stagione. Cos’è dunque successo ai personaggi principali? Com’è finita per loro questa avvincente e spesso traumatizzante avventura?

Non è andata altrettanto bene a Justin (Brandon Flynn) , positivo all’HIV, come hanno avuto modo di scoprire i fan dello show. A causa delle mancate terapie per contenere l’avanzata del virus, l’ AIDS ha avuto la meglio. Nell’ultimissimo episodio di 13 Reasons Why, Clay e i suoi genitori sono in ospedale al capezzale dello sfortunato ragazzo, ormai giunto alla fine. RIP Justin.

Partiamo ovviamente da Clay , interpretato da Dylan Minette . Bye bye Liberty High School: Clay, infatti, alla fine, andrà alla Brown , l’università prescelta. Grazie all’aiuto di Ani (Grace Sif), che ha scritto il suo saggio breve d’ammissione al suo posto, il personaggio interpretato da Minette, il protagonista tecnico della serie, è dunque in partenza per Providence, dove potrà finalmente e veramente lasciarsi un bel po' di sofferenza alle spalle (e dove lo attende già un incontro per un caffè con qualcuno che si chiama Heidi). La sua vita (ri)comincia da qui.

Zach (Ross Butler) riceve un’offerta dalla Liberty High School, che lo vorrebbe come coach di football, ma a quanto pare non si è trattato della famigerata “offerta che non si poteva rifiutare,” perché, per l’appunto, è stata gentilmente rifiutata. Nel futuro del personaggio di Butler c’è una non ben identificata (e localizzata) scuola di musica . Meglio suonarci e cantarci sopra!

Finale positivo per Jessica (Alisha Boe) , che grazie a un saggio d’ammissione particolarmente fedele a sé stessa e al suo carattere – una sorta di memoir degli ultimi anni e delle sfide affrontante – riesce a farsi prendere alla U.C. Berkeley . Anche per lei è tempo di iniziare un nuovo capitolo della propria esistenza . Che, si spera, sarà un po’ meno travagliata.

Alex (Miles Heizer) non solo viene nominato Prom King, ma addirittura si ritrova in coppia con Charlie (Tyler Barnhardt). In più, ciliegina sulla torta, scopriamo che andrà a studiare alla Berkeley. A proposito di Berkeley: anche Tyler (Devin Druid), in una relazione con la sorella di Monty, frequenterà la stessa università, e pare che con Alex ci si già il progetto di tornare insieme in macchina alla Liberty High in occasione di qualche partita di fooball. Della serie: meglio portarsi avanti.

Chiudiamo con Tony (Christian Navarro), che decide di lasciare il suo negozio nelle sapienti e affidabili mani di Caleb perché per lui è arrivato il momento di mettersi in viaggio alla volta della University of Nevada, dove le sue capacità da boxeur gli torneranno utili. La serie si chiude proprio sui personaggi di Navarro e Minette: Tony e Clay, sopravvissuti a tragedie che li hanno cambiati per sempre, sono seduti nella macchina del primo. Addio liceo, addio adolescenza, e addio a tutto quanto successo, nel bene e nel male. Ora è veramente tempo di voltare pagina.