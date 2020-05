Tredici, il trailer dell'ultima stagione. VIDEO

Tredici, i riassunti delle stagioni

approfondimento

Tutto ebbe inizio nel 2017, quando “Tredici” fece discutere il mondo per le sue tematiche. La tranquillità della Liberty High School venne sconvolta dal suicidio della studentessa Hannah Baker. Clay Jensen, tornando a casa, trova una scatola sulla veranda di casa. Al suo interno vi sono cassette registrate dalla stessa giovane, nelle quali spiega i motivi del suo gesto. Clay comprende dunque d’essere legato a questa vicenda e inizia ad ascoltare i nastri, scoprendo un mondo di bugie.

Nella seconda stagione la madre di Hannah decide di spingere per condurre la Liberty High School in tribunale. Vuole giustizia per sua figlia, incolpando la scuola per aver saputo e aver scelto di non intervenire. La giovane poteva essere salvata e, si scopre, Hannah non è stata l’unica vittima. Qualcuno sa la verità ma non vuole parlare. Vengono però diffuse delle fotografie che raccontano alcuni eventi drammatici.

La terza stagione si apre con un interrogativo: chi ha ucciso Bryce? Il giovane è svanito nel nulla e fin dai primi episodi l’obiettivo viene puntato sui suoi ex compagni, tutti con un motivo per ucciderlo. La polizia indaga su di loro e il passato che condividono. La narrazione però viene mutata. Non è più quella di Clay, bensì della nuova protagonista, dopo l’addio di Hannah Baker al termine della seconda stagione. Bryce si era macchiato di svariati crimini e qualcuno sa chi lo ha ucciso. Per l’omicidio viene però incastrato Monty, la cui morte in carcere è al centro della quarta e ultima stagione.