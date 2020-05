Vikings, aspettando la sesta stagione: ecco cos'è successo finora

Dal 22 maggio arriva su Sky Atlantic la prima parte della sesta stagione della serie tv di culto, in onda ogni venerdì sera alle 21.15 e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV. Ecco un breve riassunto di quello che è succeso finora.

Vikings, dove eravamo arrivati

Sembrano davvero lontani i tempi in cui Ragnar Lothbrok viveva assieme a Lagertha e ai figli (ai tempi erano due!) nella loro fattoria. I giorni di gloria come jarl di Kattegat erano ancora distanti, ma ancora più distanti sono i fatti narrati nella sesta stagione di Vikings, la serie tv cult in arrivo su Sky Atlantic a partire dal 22 maggio.

I nuovi episodi di Vikings andranno in onda ogni venerdì sera alle 21.15 e saranno anche disponibili On Demand e in streaming su NOW TV. Per chi faticasse a rammentarsi come siamo arrivati alla riconquista di Kattegat da parte di Bjorn ai danni del fratellastro Ivar, ecco un breve recap della trama di Vikings dalla prima alla quinta stagione.

Vikings, la trama delle passate stagioni

Vikings, cosa è successo nella prima stagione

Nella prima stagione di Vikings, Ragnar (Travis Fimmel) non è altri che un "normale" agricoltore che porta avanti la sua fattoria con la moglie Lagertha (Katheryn Winnick) e con i figli Bjorn e Gyda (quest'ultima destinata a morire ben presto di malattia). Come ogni vichingo che si rispetti, però, durante la bella stagione compie incursioni e razzie assieme ai compaesani.

Spinto dal desiderio di gloria e conoscenza, Ragnar è il primo della sua gente a organizzare una spedizione verso ovest, nonostante il parere contrario del suo signore, il conte Haraldson (Gabriel Byrne).

Aiutato dal geniale costruttore di navi Floki (Gustaf Skarsgård), Ragnar riesce ad approdare in Inghilterra, e più precisamente nel regno di Northumbria, assieme al fratello Rollo (Clive Standen). Qui saccheggia un monastero e riporta a casa a Kattegat, assieme a un ingente bottino, il monaco Athelstan (Geroge Blagden). Fra i due nasce un’insospettabile amicizia.

Nel frattempo crescono però i dissidi con lo jarl Haraldson, che lo sfida a duello. Ragnar vince e diventa il nuovo capo, mentre Rollo prende sotto la sua ala la moglie di Haraldson, Siggy. Tornato in Northumbria, Ragnar deve fronteggiare gli uomini di re Aelle II, con il quale infine scende a patti.

Durante un viaggio, Ragnar si fa sedurre dalla fascinosa principessa Aslaug (Alyssa Sutherland), che rimane incinta. Rollo comincia a tramare con il conte Borg ai danni del fratello e contro re Horik.

Ah, i bei vecchi tempi alla fattoria... (immagine dalla prima stagione di Vikings)

Vikings, cosa è successo nella seconda stagione

La seconda stagione di Vikings comincia con la battaglia fra Horik e Ragnar contro Borg e Rollo. Quest’ultimo combatte con furore contro i suoi ex compagni, ma si arrende al momento di affrontare il fratello, che lo salva dalla pena di morte per tradimento.

I condottieri vichinghi stipulano una tregua e si accordano per tornare a razziare l’Inghilterra. Aslaug arriva incinta a Kattegat. Lagertha decide di lasciare Ragnar e se ne va. Nascono i figli di Ragnar e Aslaug: Ubbe, Hvitserk e Sigurd.

Durante un’incursione. di arrivare in Northumbria, spinti da una tempesta i vichinghi arrivano nell’Essex, dove si trova re Ecbert (Linus Roache). Ragnar tratta con Ecbert per un bottino, ma è costretto a ritornare perché nel frattempo lo jarl Borg, indispettito per essere stato escluso dalla spedizione, ha attaccato e conquistato Kattegat, alla cui difesa era rimasto Rollo. Athelstan rimane da re Ecbert, che si affeziona al monaco apostata.

Con l’aiuto dello jarl Sigvard, nuovo marito di Lagertha, Ragnar e i suoi alleati riconquistano Kattegat. Bjorn, ormai cresciuto (Alexander Ludwig), decide di rimanere con il padre. Nasce il quarto figlio di Aslaug, Ivar, ma il fatto che sia storpio turba profondamente Ragnar.

Ragnar accetta di aiutare Horik a tornare nel Wessex, da cui nel frattempo quest’ultimo era stato respinto. Ad aiutarli c’è Lagertha, che nel frattempo ha ucciso il marito e ha preso il suo posto. In Inghilterra i vichinghi si scontrano con le forze di Ecbert e Aelle. Horik nel frattempo trama per uccidere Ragnar, ma quest’ultimo aveva già pronta la sua contromossa e si libera dell’avversario, diventando re.

Vikings, cosa è successo nella terza stagione

Ragnar, Rollo, Lagertha, Bjorn e Floki ripartono alla volta del Wessex. Sul posto, re Ecbert gli fa una proposta: se aiuteranno la principessa Kwenthrith a riconquistare il regno di Mercia, donerà loro delle terre da coltivare. La missione è compiuta e comincia la colonizzazione delle nuove terre.

Alla corte di Ecbert, Athelstan ha una relazione con la principessa Judith (Jennie Jacques), da cui avrà il figlio illegittimo Alfred. Di ritorno, Lagertha deve fronteggiare la ribellione ai suoi danni organizzata da Kalf e chiede l’aiuto di Ragnar. Questi, però, propone a Kalf di unire le forze per andare a razziare una città piena di ricchezze: Parigi.

Ecbert infrange la promessa e spinge i suoi uomini ad attaccare l’insediamento vichingo, il che fa infuriare Ragnar. Il vichingo nel frattempo si avvicina sempre più ad Athelstan, che ha ritrovato la sua fede. Indispettito e geloso, Floki, fedele agli dei vichinghi, assassina il monaco.

I vichinghi arrivano con navi e torri d’assedio a Parigi, difesa dallo spietato conte Oddone. L’attacco non ha successo e Bjorn e Ragnar rimangono gravemente feriti. I francesi resistono, ma sono in difficoltà, per cui accettano un accordo con un moribondo Ragnar, consegnando una compensazione ai suoi uomini in cambio del ritiro e accordandogli il battesimo e la sepoltura in città.

Si tratta però di un inganno: Ragnar non è morto e, presa in ostaggio la figlia del re, obbliga i difensori ad aprire le porte di Parigi, facendo entrare i suoi uomini. Di ritorno a casa, Ragnar accusa un terrorizzato Floki dell’omicidio di Athelstan. Rollo rimane invece a Parigi, dove il re gli propone di sposare sua figlia e lo fa giurare di difendere la città da nuove invasioni. Vikings, cosa è successo nella quarta stagione

Divisa in due parti, la quarta stagione inizia con la pubblica accusa di Ragnar nei confronti di Floki, che finisce rinchiuso in una grotta in attesa di giudizio. L’artigiano viene liberato solo in seguito alla morte della figlia Angbroda.

Mentre Ragnar si isola dalla sua famiglia, sbarca a Kattegat re Harald Bellachioma (Peter Franzén), che vuole prendere parte al nuovo assalto a Parigi. Lagertha si vendica di Kalf, mentre Bjorn si accasa con Torvi (Georgia Hirst), moglie di Erlendur. Rollo si guadagna la fiducia dei franchi e organizza le difese di Parigi.

Il nuovo assedio, in effetti, fallisce. Di ritorno a Kattegat, affranto dalla disfatta, Ragnar è sempre più inviso al popolo, che si sente abbandonato dal suo leader. L’eroe vichingo tenta il suicidio, ma fallisce. Decide allora di vendicarsi di Ecbert e parte alla volta del Wessex, seguito dal solo figlio Ivar (Alex Høgh), desideroso di farsi prendere sul serio nonostante la sua invalidità.

Bjorn parte alla volta del Mar Mediterraneo per saccheggiare nuove e promettenti terre. Approfittando dell’assenza dell’ex marito e del figlio, Lagertha attacca Kattegat, uccide Aslaug e diventa la nuova regina, attirandosi l’odio di Ivar e degli altri figli della rivale.

Alla spedizione di Bjorn e Hvitserk (Marco Ilsø) si unisce Rollo, stanco della vita da nobile: insieme saccheggiano le coste spagnole. Ragnar si reca da Ecbert, che consegna il suo amico/nemico ad Aelle: questi lo fa gettare in una fossa piena di serpenti, dove il leggendario guerriero trova la morte.

Bjorn organizza una spedizione punitiva, aiutato anche da Harald, e i vichinghi sconfiggono presto l’esercito di Aelle, che viene condannato a subire la terribile “aquila di sangue”. Aethelwulf viene nominato re dal padre Ecbert, ma viene sconfitto e deve fuggire.

Ecbert chiede la possibilità ai vichinghi di potersi suicidare, promettendo loro in cambio il possesso dei suoi territori (anche se questi appartengono ormai legalmente al nuovo re). Il conte Egil attacca Kattegat, ma viene sconfitto da Lagertha, la quale scopre che il mandante è Harald.

Floki se ne va, sconvolto dalla morte della moglie Helga, mentre Bjorn riparte alla volta del Mediterraneo con Halfdan, fratello di Harald. Ivar uccide il fratello Sigurd (David Lindström) per averlo deriso. Nel frattempo, in Inghilterra il vescovo-guerriero Heahmund (Jonathan Rhys Meyers) si prepara a fronteggiare i vichinghi.

Bjorn vs l'orso: uno dei momenti più memorabili della quarta stagione di Vikings... e dell'intera serie