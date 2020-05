Babylon Berlin 3, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la terza stagione di Babylon Berlin. Non perdere gli episodi 11 e 12, in onda mercoledì 6 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni sul gran finale.

Babylon Berlin, stagione 3, episodio 11

Ullrich rivela a Rath e agli altri che sull'arma del delitto ci sono le impronte di Weintraub, ma Charlotte si accorge che qualcosa non torna… La vedova Benda consegna a Wendt il diario personale del defunto marito: non sa di trovarsi di fronte al mandante dell’attentato che ha distrutto la sua famiglia. Helga e Alfred Nyssen sono sempre più vicini. Zorgiebel si ritrova con le spalle al muro. MaLu consegna un rullino fotografico alla Signora Behnke, per la gioia di Katelbach, che ancora spera di mandare all’aria i piani di Seegers e compagni. L’identità dell’assassino, del Fantasma Nero, viene finalmente rivelata, ma le cose, come spesso accade, difficilmente sono completamente ciò che sembrano.

Babylon Berlin, stagione 3, episodio 12

Mentre la polizia mette a posto gli ultimi tasselli del puzzle, Stresemann, il Ministro degli Esteri della Repubblica di Weimar, chiama a colloquio Wendt, ma il questore gli fa capire che non sarà suo alleato. Weintraub e l’Armeno si preparano a dirsi addio, ma Esther non è d’accordo. Litten e Charlotte trovano il modo per rinviare l’esecuzione di Greta, una vera e propria corsa contro il tempo. Rath ottiene una confessione che potrebbe stravolgere ogni cosa. Zorgiebel è costretto a dimettersi. Dopo un acceso litigio con sua sorella, Toni se ne va di casa. Demoni della Passione debutta in sala: sarà un successo o un fallimento? L’atteso crollo dei mercati arriva: Nyssen, che al suo fianco ora ha Helga, ha vinto su tutti i fronti. In una Berlino in preda al caos, Gereon si ritrova improvvisamente di nuovo nel buio pesto dei suoi tormenti interiori...