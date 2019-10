Da lunedì 21 ottobre alle 22.15 torna su Sky Atlantic la serie sportiva che ha per protagonista Dwayne Johnson nei panni di un ex campione che si è reinventato come manager finanziario per i giocatori di football.

Se sei uno sportivo, la Partita, quella con la P maiuscola, contro la vita e contro te stesso, non finisce mai. Lo sa bene Spencer Strasmore, personaggio protagonista di Ballers, la serie HBO che sta per tornare con la quinta stagione a partire da lunedì 21 ottobre alle 22.15 su Sky Atlantic, subito dopo un’altra prima d’eccezione, quella con l’attesissima serie tv di Watchmen.

Interpretato dal roccioso Dwayne Johnson, Spencer è un ex campione di football che però non ne vuole proprio sapere di abbandonare il suo adorato sport. Si reinventa così manager finanziario dei giovani talenti che hanno la fortuna di poter calcare il campo da gioco.

Ovviamente, anche fuori dal campo non è tutto rose e fiori, e per Spencer non è facile farsi (di nuovo) strada nel pittoresco, ma spietato mondo del football professionistico. Oltretutto, sul finire della quarta stagione vediamo il personaggio impersonato da Johnson attraversare diverse vicissitudini professionali.

Ma l’ex sportivo non è da meno del suo interprete, perciò è prevedibile che non si arrenderà di fronte a nessuna difficoltà. Nella quinta stagione di Ballers vedremo così Spencer impegnato con nuove imprese, al pari dei suoi “compagni di serie” come Ricky, il cui ritorno in campo sembra sempre più problematico.

Nel cast della quinta stagione di Ballers al fianco di Dwayne Johnson ritroviamo volti noti della serie come Rob Corddry nel ruolo di Joe Krutel, così come John David Washington, reduce dal successone di BlacKkKlansman, nella parte di Ricky Jerret. Presenti anche Omar Miller, Donovan W. Carter e London Brown.