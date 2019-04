OSCAR® 2019: 8 curiosita’ su BlacKkKlansman

Fra gli otto titoli in corsa per il premio a Miglior film c’è la pellicola diretta da Spike Lee, con 6 nomination. La premiazione della 91esima edizione degli Academy Awards si terrà il prossimo 24 febbraio presso il Dolby Theatre di Los Angeles

Otto titoli candidati all’Oscar per il Miglior film e 6 nomination per BlacKkKlansman. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.



BlacKkKlansman, la trama



Il regista cult Spike Lee porta in scena la vera storia di un eroe americano: ambientato nei primi anni Settanta, Ron Stallworth è il primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs. Determinato a farsi un nome, Stallworth intraprende coraggiosamente una pericolosa missione: infiltrarsi nel Ku Klux Klan. Unendosi ad un collega più esperto, Flip Zimmerman, inizia la missione sotto copertura, volta a smantellare il gruppo di estremisti e il loro odio.



Oscar 2019, con BlacKkKlansman arriva la rivincita di Spike Lee



Il cast di BlacKkKlansman



A dirigere il film è il regista pluripremiato Spike Lee che per raccontare la sua storia sceglie nel ruolo dei protagonisti gli attori John David Washington, figlio del noto attore Denzel Washington, e Adam Driver, alla sua prima nomination agli Oscar nel ruolo di Miglior attore non protagonista, dopo alcuni successi sul piccolo e grande schermo.



Box office: quanto ha incassato BlacKkKlansman?



Il budget del film è stato di 15 milioni di dollari. Complessivamente la pellicola ne ha incassati quasi 90 milioni, oltre 10 milioni solo nel primo weekend nelle sale.



Oscar® 2019, BlacKkKlansman



A quota 6 nomination la pellicola diretta da Spike Lee per le seguenti categorie:

Candidatura per il miglior film

Candidatura per il miglior regista a Spike Lee

Candidatura per la miglior sceneggiatura non originale a Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

Candidatura per il miglior attore non protagonista ad Adam Driver

Candidatura per il miglior montaggio a Barry Alexander Brown

Candidatura per la miglior colonna sonora a Terence Blanchard