È uscito il trailer del documentario L’ascesa dei Red Hot Chili Peppers, che uscirà il 20 marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Secondo la sinossi ufficiale, getta “uno sguardo approfondito sugli anni di formazione dei Red Hot Chili Peppers e sullo straordinario impatto del loro chitarrista originale, Hillel Slovak [scomparso nel 1988, ndr]. Il documentario ripercorre le prime fasi di sviluppo della band a Los Angeles e il profondo legame d’amicizia che si è instaurato tra i suoi membri nel corso degli anni”. Diretto da Ben Feldman (Bug Out e Rich & Shameless), include non solo interviste con i membri del gruppo Flea e Anthony Kiedis, ma anche con altre persone vicine al compianto chitarrista, che approfondiscono l’evoluzione iniziale del gruppo e il profondo legame dell’amicizia d’infanzia tra i suoi membri. In particolare, ripercorre la forza del rock che si trova dietro a brani come Under the Bridge e Californication. Marc D'Agostino è il produttore e John Tarquinio il montatore. I produttori esecutivi sono Dan Braun, Josh Braun, David Blackman, James Slovak e lo stesso Feldman.

Con una carriera di oltre 40 anni, i Red Hot Chili Peppers sono uno dei gruppi di maggior successo della storia, che vanta ben più di 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tutto è nato nel 1982 dall’amicizia tra tre ragazzi che avevano frequentato lo stesso liceo di Los Angeles: il cantante Anthony Kiedis, il bassista Flea e il chitarrista Hillel Slovak. Insieme a lui, la band aveva pubblicato i primi due album Freaky Styley (1985) e The Uplift Mofo Party Plan (1987). Il chitarrista aveva partecipato in piccola parte anche al terzo e al quarto disco, rispettivamente The Abbey Road E.P. (1988) e Mother’s Milk (1989), che contengono una sua cover del brano Fire di Jimi Hendrix. All’inizio della carriera, i RHCP avevano sperimentato un insieme di generi rock, punk, funk, psichedelia e hard core, ma nel frattempo Slovak aveva sviluppato una grave dipendenza dall’eroina. Il 25 giugno 1988 era poi morto di overdose. L’aveva infine sostituito John Frusciante.

Come riporta la rivista Variety, il documentario L’ascesa dei Red Hot Chili Peppers era stato proiettato in segreto al Festival di Cannes 2025 e aveva poi conquistato su invito anche Los Angeles e New York, fino alla presentazione di pochi giorni fa al SXSW di Austin, in Texas. “È un vero onore collaborare con Netflix per portare L’ascesa dei Red Hot Chili Peppers a un pubblico globale. In fondo, questa è una storia profondamente universale, che parla delle amicizie che plasmano la nostra identità e della forza duratura dei legami forgiati nell'adolescenza”, ha dichiarato in un comunicato il regista Ben Feldman. “Ciò che è meno universale, ovviamente, è che quegli amici siano poi diventati una delle più grandi rock band della storia. Sono profondamente grato alla band e alla famiglia di Hillel per la loro fiducia e generosità, e a Netflix per aver contribuito a portare questa storia sul palcoscenico mondiale”.