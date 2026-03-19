Su Netflix sta per tornare Matilda De Angelis nei panni della protagonista de "La legge di Lidia Poët", la serie televisiva giunta alla terza ed ultima stagione. Il trailer ufficiale svela la trama e i personaggi, vecchi e nuovi, dell'ultima avventura che si svolgerà, come da tradizione, in aula e non solo. I nuovi episodi debuttano in streaming sulla piattaforma dal 15 aprile, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Dall 15 aprile torna su Netflix La legge di Lidia Poët, la serie televisiva creata e scritta da Guido Iuculano e Davide Orsini, una produzione di Matteo Rovere targata Groenlandia, che è in streaming sulla piattaforma dal 2023.

A poco meno di un mese dal debutto della terza ed ultima stagione, il trailer ufficiale anticipa alcune scene salienti della nuova trama e introduce i nuovi personaggi della storia che si uniiscono a quelli noti per un'ultima avventura.

Al centro degli ultimi sei episodi, il processo per omicidio di una donna accusata di aver ucciso il marito, una vicenda che interesserà da vicino Lidia perché l'imputata è la sua migliore amica.

Un ultimo processo per Lidia Poët

Lidia Poët (Matilda De Angelis) è pronta a un ultimo caso, il processo per omicidio a carico di Grazia Fontana (Liliana Bottone), una giovane donna che è anche la sua migliore amica.

Grazia era la moglie di un uomo violento e Lidia è occupata a provare quello che per lei è un'omicidio per legittima difesa a una giuria composta da soli uomini.

Nel processo la protagonista si trova sul fronte opposto rispetto a Pierluigi Fourneau (Gianmarco Saurino) che, nel frattempo, ha avuto una promozione ed è in Corte d'Assise.

Segue il caso anche Jacopo Barberis, il giornalista interpretato da Eduardo Scarpetta, che torna con la sua nuova compagna.

Fuori dall'aula, Lidia continua a frequentare Fourneau ma allo stesso tempo deve fare i conti con i sentimenti per Jacopo. Tutto questo mentre Enrico, il fratello della protagonista (Pier Luigi Pasino) è diventato deputato ed è riuscito a portare la legge di Lidia in commissione.



Il trailer annuncia una stagione all'altezza delle precedenti ed esplosiva dal punto di vista visivo, con sequenze spettacolari e cariche dell'estetica ottocentesca che ha catturato il pubblico nelle prime due stagioni. Un ultimo giro di valzer carico di tensione e speranza in un mondo in evoluzione, con le donne pronte ad occupare un posto importante nella società e non solo.