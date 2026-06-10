Hokum, il trailer del film horror con protagonista Adam Scott

Lucky Red ha diffuso il teaser trailer italiano della nuova opera horror diretta da Damian McCarthy, che debutterà nei cinema nostrani il 5 agosto 2026. La pellicola, acquisita per il mercato statunitense da Neon, rappresenta il terzo lungometraggio del regista dopo Caveat e Oddity

Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale in italiano dell'attesissimo Hokum, l'horror con protagonista Adam Scott.

L’arrivo nelle sale italiane del nuovo film del regista irlandese Damian McCarthy è fissato per il prossimo 5 agosto, ma i fan della paura non stanno già nella pelle.

Il teaser trailer italiano (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) anticipa un incubo tra segreti e inquietudini.

Lucky Red ha diffuso il teaser trailer di questo film che promette molto bene, acquisito per il mercato statunitense da Neon, rappresenta il terzo lungometraggio del regista dopo Caveat e Oddity.

Ad assumere il ruolo centrale della vicenda è Adam Scott, candidato agli Emmy Awards e noto al pubblico per le interpretazioni in Severance e Big Little Lies. L’accoglienza della critica si è già rivelata positiva: Hokum ha infatti ottenuto la certificazione Fresh su Rotten Tomatoes, raggiungendo il 90% di recensioni favorevoli.

La presentazione del film è accompagnata da una frase che ne sintetizza l’atmosfera e i temi principali: “Non è la strega il vero pericolo, ma ciò che risveglia”.

Il ritorno di Damian McCarthy all’horror psicologico

Con questa nuova produzione, Damian McCarthy torna a esplorare un territorio narrativo costruito sulla tensione interiore, sulla suggestione delle immagini e sulla creazione di atmosfere cariche di inquietudine. Il regista conferma così una cifra stilistica già emersa nei suoi lavori precedenti, caratterizzata dall’attenzione verso figure umane complesse e fragili, inserite in contesti disturbanti e destabilizzanti.

Al centro della storia del film Hokum si trova Ohm, personaggio interpretato da Adam Scott. Si tratta di un uomo segnato da profonde fragilità e da questioni irrisolte, costretto a confrontarsi con una notte che sembra esistere al di fuori del normale scorrere del tempo. Attorno a lui prende forma un universo ambiguo e minaccioso, alimentato anche dalla presenza di un gruppo di interpreti irlandesi tra cui David Wilmot e Peter Coonan. I loro personaggi contribuiscono a creare un contesto in cui ogni incontro appare sospeso tra apparenza e pericolo, lasciando costantemente intuire l’esistenza di qualcosa di oscuro.

Il viaggio in Irlanda che si trasforma in un incubo

La vicenda di Hokum prende avvio quando lo scrittore Ohm Bauman, interpretato da Adam Scott, raggiunge un isolato albergo nel cuore dell’Irlanda. Il motivo del viaggio è profondamente personale: l’uomo desidera spargere le ceneri dei propri genitori proprio nel luogo in cui avevano trascorso la luna di miele.

Quello che inizialmente dovrebbe essere un semplice gesto di commiato assume però rapidamente i contorni di un’esperienza angosciante. L’hotel in cui soggiorna sembra infatti custodire un mistero che nessuno è disposto ad affrontare apertamente. Al piano superiore dell’edificio si trova una camera nuziale che da anni rimane sigillata e inutilizzata, mentre il personale della struttura, pur mostrando modi cordiali e professionali, dà l’impressione di voler tenere nascosta una verità scomoda.

La domanda che inizia a emergere con sempre maggiore insistenza è una sola: cosa si nasconde oltre quella porta chiusa?

Tra segreti sepolti e presenze inquietanti

Nell'horror Hokum, con il procedere degli eventi, Ohm Bauman si trova coinvolto in un confronto sempre più doloroso con il proprio passato. Tra traumi rimasti irrisolti e presenze oscure che sembrano insinuarsi nella realtà che lo circonda, il protagonista è costretto a fare i conti con verità che per tutta la vita ha tentato di reprimere.

Nel frattempo, la stanza rimasta chiusa per anni assume un ruolo sempre più centrale. Dopo un lungo silenzio, quel luogo sembra infatti pronto a svelare ciò che è stato nascosto, trascinando il protagonista verso una rivelazione che potrebbe cambiare ogni cosa. In questo scenario sospeso tra memoria, paura e mistero, Hokum costruisce il proprio racconto, trasformando un viaggio dedicato al ricordo in una discesa nell’incubo.