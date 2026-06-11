Robin Hood – Il Prezzo del Sangue, il primo trailer

Il trailer di Robin Hood – Il Prezzo del Sangue mostra Hugh Jackman nei panni di un Robin Hood oscuro e invecchiato. La pellicola, prodotta da A24 e diretta da Michael Sarnoski, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 13 agosto. E promette d’essere la rilettura più audace mai tentata sul leggendario bandito di Sherwood.

La leggenda che tutti conoscono era una bugia: è questa la promessa con cui si apre il trailer di Robin Hood – Il Prezzo del Sangue, e bastano pochi secondi per capire che il film non ha alcuna intenzione di assomigliare alle versioni precedenti del personaggio. Niente frecce scagliate con un sorriso, niente Sherwood come parco giochi, niente eroe romantico che sfida lo sceriffo di Nottingham con eleganza cinematografica. Quello che Michael Sarnoski porta sullo schermo è qualcosa di più scomodo e più interessante: un uomo logorato da decenni di violenza, che si ritrova a fare i conti con tutto ciò che ha fatto.

La trama: un bandito che deve pagare il prezzo

Il Robin Hood di Locksley è vecchio, ferito e stanco. Dopo una vita costruita su crimini, guerre e carneficine - quelle stesse "allegre scorribande" che la leggenda ha trasformato in gesta eroiche - resta gravemente ferito in quello che sembra essere il suo scontro. A raccoglierlo è Suor Brigid, una priora misteriosa interpretata da Jodie Comer, alla guida di una comunità remota ai margini del mondo medievale. È qui, costretto all'immobilità, che Robin inizia a confrontarsi con la distanza abissale tra il mito costruito attorno al suo nome e la realtà brutale di quello che è stato davvero.

Il film abbandona del tutto l'immaginario avventuroso tradizionalmente associato al personaggio per esplorare temi come colpa, memoria e possibilità di redenzione. Il titolo originale, The Death of Robin Hood, è già di per sé un programma: non si tratta di raccontare le imprese del principe dei ladri, ma di assistere alla sua resa dei conti finale.

Il cast e la regia: Jackman, Sarnoski e la firma A24

Dietro la macchina da presa c'è Michael Sarnoski, regista che si è fatto conoscere con Pig - il sorprendente film con Nicolas Cage del 2021 - e ha poi confermato il proprio talento con A Quiet Place. La sua capacità di lavorare sul silenzio, sul rimpianto e sulla violenza trattenuta sembra perfettamente adatta a un materiale di questo tipo.

Hugh Jackman prende le distanze dall'iconografia eroica che ha accompagnato gran parte della sua carriera per costruire un personaggio fisicamente e moralmente consumato. Lo stesso attore ha descritto il film come un ritratto umano del lato oscuro del personaggio: l'oscurità, il rimpianto, il dolore, la perdita, con la consapevolezza che la violenza ha sempre un costo, indipendentemente da chi la esercita.

Al fianco di Jackman, oltre a Jodie Comer, figurano Bill Skarsgård nel ruolo di Little John, Murray Bartlett e Noah Jupe. Il film è prodotto da A24, Lyrical Media e Ryder Picture Company, una garanzia di approccio autoriale che si rispecchia nell'intera impostazione del progetto.

Robin Hood – Il Prezzo del Sangue arriva nelle sale italiane il 13 agosto 2026, distribuito da I Wonder Pictures, con quasi due mesi di ritardo rispetto all'uscita americana del 19 giugno.