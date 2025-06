Gazzelle si commuove durante il concerto al Circo Massimo

Quando Flavio si toglie gli occhiali, la questione è seria. “I concerti dovrebbero cominciare tutti dalla fine. All’inizio sei teso, adesso non me ne voglio più andare. Grazie rega’, non so come dirvelo, vi voglio bene. È stato il concerto più bello della mia vita. Mi fermerò per un po’ quindi grazie che c’eravate stasera perché io non me lo dimenticherò”. Si commuove Gazzelle e non vuole nasconderlo, abbassa il filtro scuro delle lenti per guardare negli occhi gli oltre 54 mila fan presenti alla sua unica data romana al Circo Massimo. Un live che parte della fine per ripercorrere senza fretta le tracce di una storia musicale poetica, romantica e spiazzante, che si prende i suoi tempi, entra senza chiasso e si espande lentamente nello spazio che con naturalezza si apre intorno.

Come l'ultimo giorno di scuola

Il ritorno di Gazzella ha il sapore di ultimo giorno di scuola o di quel weekend d’estate che sai che non rivedrai per un po’. Arriva sul palco con il suo fare schivo e introverso ma pieno di una elettricità che pervade il fondo polveroso del Circo Massimo a ritmo dell’iconica Punk. Anche chi è lontanissimo e non vede che un puntino, tiene gli occhi incollati ai ledwall che hanno illustrato l’evento, sentendosi parte di un grande abbraccio collettivo. Flavio poi sa bene come coinvolgere il pubblico. “Alzi la mano chi è senza lavoro, alzi la mano chi ha meno di trent’anni, alzi la mano chi è uno studente, alzi la mano chi ne ha più di 50… Sei solo te mi sa - scherza rivolgendosi a un fan davanti al palco - Ma no dai non sei solo, vedo qualcun altro”.

A metà concerto, il primo ospite: Fulminacci finge di essere entrato nel momento sbagliato. “M’hai rovinato il concerto me sa. Poi c’hai Milano scritto sul cappello qui stamo a Roma. Che famo? Se volete cantamo”, e i fan non aspettavano altro se non le note dolci e ritmate di Milioni.

Il pensiero alla Palestina

Con lo stesso sguardo lucido con cui analizza la propria interiorità, Gazzelle fissa un punto nella Roma notturna per ricordare la Palestina, dall’altra parte del mare. “Questa non è una guerra, è una strage e fa davvero schifo” sulle note degli archi Guendalina Pulcinelli ed Elena Bianchetti che lo hanno accompagnato durante tutto il live.

Il pubblico lo incita con un “Flavio dai” e si commuove sulle note romantiche di Scusa. Gazzelle scherza anche con la sua band e invita tutti a cantare tanti auguri al bassista Gabriele Roia, il pubblico partecipa divertito.

Verso il gran finale

È quasi la fine ma ecco un’altra sorpresa. Con cappello e giacca rossa, entra il rapper Noyz Narcos che con le sue barre accompagna Gazzelle nella sincera e profonda dichiarazione d’amore alla città del brano Roma.

Tra uno Zucchero filato e la sua hit più richiesta ,Destri, passando per i successi dell’ultimo album Indi, c’è sempre il tempo per una sigaretta, per un pensiero rivolto alla fidanzata. “La prossima canzone la dedico a lei. L’ho scritta apposta per lei perché mi ha praticamente salvato la vita”, gli accordi sono inconfondibili, si tratta di La prima canzone d’amore sulle cui note le coppie presenti si scambiano sguardi luminosi, altri cantano con tutte le energie che hanno questa dedica personale ma collettiva.

Flavio ringrazia anche la mamma e il papà che alla serata non potevano mancare, e scandisce le pause dedicando tanti minuti a interagire con chi non si è voluto perdere questa storica serata: firma striscioni, raccoglie un orsetto di peluche che porta con sé sul palco.

“Visto da qua è greve” dice guardando le migliaia di torce accese in uno spettacolo di cui il pubblico è spettatore e complice sulle note di Scintille.

E in fondo, è Tutto qui, la canzone portata a Sanremo e con cui Gazzelle chiude il suo concerto. Nella notte romana di giugno, Flavio lascia ai fan una lettera d’amore introverso ma profondo, deciso a prendersi i propri tempi con la promessa di ritornare.