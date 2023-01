Sanremo 2023, Sethu con Cause perse. Il testo della canzone

“Il festival è un punto di arrivo, ma da cui ripartire subito": queste le parole di Sethu che, dopo aver messo d’accordo tutti a Sanremo Giovani , ha ottenuto l’accesso alla competizione coi big. Il brano che porterà al Festival di Sanremo 2023 ( qui trovate tutte le news ), Cause Perse, è autobiografico . Racconta di lui e di suo fratello, delle loro ambizioni, di fallimento e di rivincita. Perché “non importa se in certi momenti sembra che nessuno ti capisca. Se sei convinto di quello che fai, andrai lontano”.

Nel 2022 partecipa a Sanremo Giovani con Qualcosa è andato storto, e accede così alla gara finale. “Non so cosa e quanto mi darà Sanremo, ma io sono qui per entrare nella storia della musica italiana. Qui c’è un bagaglio di cose da imparare. In più salirò sul palco con mio fratello: siamo arrivati qui partendo dalla nostra cameretta. Per me è una vittoria: io voglio fare musica e andare live in giro” ha dichiarato a Fanpage.