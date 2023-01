Anna Oxa è una fuoriclasse è la sua presenza tra gli artisti in gara a Sanremo 2023 è certamente una delle ragioni per cui questa edizione è particolarmente attesa dal pubblico. Amata da più di una generazione di fan, la sessantunenne è salita sul palco tra i concorrenti in gara per ben quattordici volte portando a casa la vittoria nelle edizioni 1989 e 1999. Pronta a riscattare il suo ultimo Festival, quello del 2011 quando col brano La mia anima d'uomo si classificò al penultimo posto, la cantante non deluderà i suoi ammiratori che hanno elevate aspettative sul suo guardaroba, storicamente sempre notevole e originale.

Il testo di Sali (Canto dell'anima)

approfondimento

Sanremo 2023, i pre-ascolti dei brani e le prime pagelle

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome