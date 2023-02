Amadeus, chi è la moglie Giovanna Civitillo

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, come si suol dire. E se Amadeus oggi è sulla cresta dell’onda con il ruolo di conduttore per il quarto anno del Festival di Sanremo , un po’ di merito ce l’avrà anche sua moglie Giovanna Civitillo, conosciuta proprio in un programma tv, galeotto per la nascita di un amore che si avvicina ai vent’anni.

I PRIMI PASSI NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

Giovanna Civitillo nasce nel 1977 a Vico Equestre, in provincia di Napoli. Il suo primo amore è la danza classica, l’arte con la quale, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, si toglie le sue prime soddisfazioni tra premi e concorsi vari. Approda nel mondo della televisione nel 1996, esordendo nel ruolo di ballerina per diversi programma di successo sia in Rai che a Mediaset. La svolta, lavorativa e affettiva, arriva nel 2002, quando entra nel cast del programma “L’eredità” condotto proprio da Amadeus. “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative – ha raccontato tempo dopo Amadeus, ricordando il loro primo incontro – usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. I due iniziano la loro storia nel 2003, storia che culmina nel 2009 con la nascita del figlio José Alberto e il matrimonio. Nel mezzo, la soubrette campana continua a lavorare in molti programmi televisivi, anche se le sue priorità sono cambiate e ha preferito dedicarsi alla famiglia, come lei stessa ha dichiarato in diverse interviste. Lavora in Rai dal 1996 ed è entrata nel cast di È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici.

Eccola di seguito nella foto, sul palco della prima serata del Festival (LO SPECIALE), insieme ad Amadeus posare per la stampa. Per l'occasione, Giovanna Civitillo ha scelto un abito lungo monospalla firmato Rossorame. Il colore fucsia vitaminico le calza a pennello e conferma la sua passione per le tonalità fluo.