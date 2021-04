Nata a Bari il 28 aprile del 1961, nella sua carriera vanta 14 partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha vinto due volte. Ha collaborato con artisti come Fausto Leali, Lucio Dalla, Giorgio Gaber e Roberto Vecchioni. Voce potente e look stravaganti, ha regalato al pubblico brani indimenticabili come “Un’emozione da poco” e “Storie”