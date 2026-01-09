Alvaro Soler compie 35 anni, le sue canzoni più famose da El Mismo sol a SofiaApprofondimenti
Alvaro Tauchert Soler festeggia oggi 35 anni: il cantante spagnolo è infatti nato a Barcellona il 9 gennaio 1991. Dopo un’infanzia passata in Giappone, a 17 anni ha formato una band, gli Urban Lights, con la quale ha esordito nel mondo musicale e dal 2015 ha intrapreso la propria carriera da solista. Ecco una selezione dei suoi brani più conosciuti
Compie oggi 35 anni Alvaro Tauchert Soler, nato a Barcellona il 9 gennaio 1991 da padre tedesco, Marten Tauchert, e madre ispano-belga, Leticia Soler De Bievre. Dopo un’infanzia passata in Giappone a causa del lavoro del padre, a 17 anni è tornato a Barcellona e ha formato una band, gli Urban Lights, dove era cantante e tastierista e con la quale ha esordito nel mondo musicale. Dal 2015, anno in cui ha iniziato la propria carriera da solista, Alvaro Soler ha pubblicato tre album: ecco una selezione dei suoi brani più conosciuti.
EL MISMO SOL
El mismo sol è il singolo di debutto con cui Álvaro Soler si è fatto conoscere dal grande pubblico europeo nel 2015, aprendo la strada all’album Eterno agosto. Il brano ha avuto un successo immediato, raggiungendo il primo posto delle classifiche in diversi Paesi, tra cui Italia, Svizzera e Polonia. Proprio grazie alla sua diffusione internazionale, il pezzo è stato successivamente ripubblicato in una versione “spanglish” con Jennifer Lopez, pensata per il mercato globale. Il testo riflette la formazione multiculturale dell’artista e ruota attorno all’idea di unione e condivisione sotto “lo stesso sole”.
SOFÍA
Pubblicata nel 2016, Sofía è considerata una delle canzoni simbolo della carriera di Álvaro Soler. Il brano non era presente nell’edizione originale di Eterno agosto, ma è stato inserito nelle versioni internazionali e italiane del disco dopo il grande riscontro ottenuto come singolo. In Italia ha scalato rapidamente le classifiche FIMI e radiofoniche, diventando uno dei tormentoni dell’estate e ottenendo numerose certificazioni di platino in diversi Paesi europei.
LIBRE
Libre è stato pubblicato nel 2016 come singolo estratto dalla riedizione di Eterno agosto ed è uno dei brani più rappresentativi del messaggio positivo di Álvaro Soler. Il pezzo è stato adattato in diverse versioni a seconda dei mercati di riferimento: quella internazionale con Paty Cantú, la versione italiana con Emma Marrone e una versione per il pubblico polacco con Monika Lewczuk. Il testo celebra il concetto di libertà e indipendenza, temi ricorrenti nella produzione dell’artista, e ha riscosso un buon successo in vari Paesi europei.
YO CONTIGO, TÚ CONMIGO
Yo contigo, tú conmigo è una collaborazione con la band colombiana Morat, realizzata per la colonna sonora del film d’animazione Cattivissimo Me 3. Il brano è noto anche con il sottotitolo The Gong Gong Song ed è caratterizzato da un tono allegro e immediato, pensato per un pubblico molto ampio. Grazie alla visibilità del film, la canzone ha avuto una forte esposizione internazionale e buoni risultati nelle classifiche europee, consolidando ulteriormente la presenza di Soler nel panorama pop latino.
LA CINTURA
La cintura è il singolo che ha anticipato l’uscita del secondo album in studio di Soler, Mar de colores, nel 2018. Il brano si distingue per un ritmo fortemente ballabile e per un testo che invita esplicitamente a lasciarsi andare alla danza e al movimento. Anche il videoclip, girato a L’Avana, rispecchia questo spirito festoso. Il successo del pezzo ha portato alla realizzazione di un remix internazionale con Flo Rida e TINI, ampliandone ulteriormente la diffusione. In Italia la canzone ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming, ottenendo il doppio disco di platino.
LA LIBERTAD
Pubblicata nel maggio 2019, La Libertad è un singolo tratto dalla versione estesa di Mar de colores. Il brano ruota attorno all’idea di libertà intesa come leggerezza, voglia di vivere e superamento dei propri limiti. Il videoclip ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni, confermando l’apprezzamento del pubblico e rendendo il pezzo uno dei più riconoscibili del suo repertorio recente.
MAGIA
Magia è il singolo che ha anticipato l’uscita dell’omonimo album pubblicato nel 2021 e rappresenta una fase più matura della carriera del cantante spagnolo. Il brano segna un’evoluzione rispetto ai tormentoni estivi che lo avevano reso famoso negli anni precedenti e mette al centro il concetto di “magia” come metafora delle emozioni che nascono nei rapporti umani e nella vita quotidiana, sottolineando l’importanza di saper riconoscere ciò che rende speciali anche i momenti più semplici. L’uscita del singolo ha coinciso con il lancio del nuovo progetto discografico e ha contribuito a definire l’identità dell’album, che si distingue per un approccio più personale e riflessivo rispetto al passato.
MAÑANA
Mañana è stato pubblicato nel 2021 come singolo tratto dall’album Magia e vede la collaborazione del duo colombiano Cali y El Dandee. Il brano combina sonorità pop e latine con un testo che parla di emozioni, relazioni e atmosfere estive, mantenendo lo stile leggero tipico di Soler. La canzone ha ottenuto buoni risultati nelle classifiche europee, compresa l’Italia, contribuendo a rafforzare l’immagine del cantante catalano come quella di un vero e proprio specialista delle hit estive.
