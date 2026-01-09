Alvaro Soler compie 35 anni, le sue canzoni più famose

Alvaro Tauchert Soler festeggia oggi 35 anni: il cantante spagnolo è infatti nato a Barcellona il 9 gennaio 1991. Dopo un’infanzia passata in Giappone, a 17 anni ha formato una band, gli Urban Lights, con la quale ha esordito nel mondo musicale e dal 2015 ha intrapreso la propria carriera da solista. Ecco una selezione dei suoi brani più conosciuti

Compie oggi 35 anni Alvaro Tauchert Soler, nato a Barcellona il 9 gennaio 1991 da padre tedesco, Marten Tauchert, e madre ispano-belga, Leticia Soler De Bievre. Dopo un’infanzia passata in Giappone a causa del lavoro del padre, a 17 anni è tornato a Barcellona e ha formato una band, gli Urban Lights, dove era cantante e tastierista e con la quale ha esordito nel mondo musicale. Dal 2015, anno in cui ha iniziato la propria carriera da solista, Alvaro Soler ha pubblicato tre album: ecco una selezione dei suoi brani più conosciuti.

EL MISMO SOL El mismo sol è il singolo di debutto con cui Álvaro Soler si è fatto conoscere dal grande pubblico europeo nel 2015, aprendo la strada all’album Eterno agosto. Il brano ha avuto un successo immediato, raggiungendo il primo posto delle classifiche in diversi Paesi, tra cui Italia, Svizzera e Polonia. Proprio grazie alla sua diffusione internazionale, il pezzo è stato successivamente ripubblicato in una versione “spanglish” con Jennifer Lopez, pensata per il mercato globale. Il testo riflette la formazione multiculturale dell’artista e ruota attorno all’idea di unione e condivisione sotto “lo stesso sole”.

SOFÍA Pubblicata nel 2016, Sofía è considerata una delle canzoni simbolo della carriera di Álvaro Soler. Il brano non era presente nell’edizione originale di Eterno agosto, ma è stato inserito nelle versioni internazionali e italiane del disco dopo il grande riscontro ottenuto come singolo. In Italia ha scalato rapidamente le classifiche FIMI e radiofoniche, diventando uno dei tormentoni dell’estate e ottenendo numerose certificazioni di platino in diversi Paesi europei.

LIBRE Libre è stato pubblicato nel 2016 come singolo estratto dalla riedizione di Eterno agosto ed è uno dei brani più rappresentativi del messaggio positivo di Álvaro Soler. Il pezzo è stato adattato in diverse versioni a seconda dei mercati di riferimento: quella internazionale con Paty Cantú, la versione italiana con Emma Marrone e una versione per il pubblico polacco con Monika Lewczuk. Il testo celebra il concetto di libertà e indipendenza, temi ricorrenti nella produzione dell'artista, e ha riscosso un buon successo in vari Paesi europei. YO CONTIGO, TÚ CONMIGO Yo contigo, tú conmigo è una collaborazione con la band colombiana Morat, realizzata per la colonna sonora del film d'animazione Cattivissimo Me 3. Il brano è noto anche con il sottotitolo The Gong Gong Song ed è caratterizzato da un tono allegro e immediato, pensato per un pubblico molto ampio. Grazie alla visibilità del film, la canzone ha avuto una forte esposizione internazionale e buoni risultati nelle classifiche europee, consolidando ulteriormente la presenza di Soler nel panorama pop latino.

LA CINTURA La cintura è il singolo che ha anticipato l’uscita del secondo album in studio di Soler, Mar de colores, nel 2018. Il brano si distingue per un ritmo fortemente ballabile e per un testo che invita esplicitamente a lasciarsi andare alla danza e al movimento. Anche il videoclip, girato a L’Avana, rispecchia questo spirito festoso. Il successo del pezzo ha portato alla realizzazione di un remix internazionale con Flo Rida e TINI, ampliandone ulteriormente la diffusione. In Italia la canzone ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming, ottenendo il doppio disco di platino.

