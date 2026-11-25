Christian il tuo La Forma dell’Acqua è un progetto introspettivo e di analisi umana, cosa ti ha portato, nella società della apparenza, a guardarti dentro e come hai lavorato al progetto?

Il dolore e la ricerca della consapevolezza perché a volte fa male guardarsi dentro ma è fondamentale per farci crescere anche se non fa sempre bene attraversare il dolore.



Un aspetto che curi molto nei testi è quello delle relazioni e visto che in Stupido Sentimento c’era la disillusione, c’era una love song che forse non è mai arrivata a destinazione, c’erano i tuoi pensieri su un tradimento, come è cambiata la tua percezione dell’amore dal 2022 a oggi?

L’amore è una cosa abbastanza indispensabile, a vivere senza amore in un mondo come quello di oggi non so se ne sarei capace. E’ centrale nella mia vita ma dovrebbe esserlo anche in quella di tutti. Forse è anche cambiata l’opinione sui rapporti umani ma sulle relazioni resto fedele ai miei sentimenti.



Hai trovato la giusta formula per “fottere il destino”? Il solo modo è attraversare il buio senza sapere che luce troveremo alla fine del viaggio?

Penso che sia l’unico modo per capirlo e attraversare i buio è fondamentale perché se ti fermi nel mezzo dell’oscurità è finita.



Ricorri alle Rose Nere per declinare la complessità dei sentimenti ma nella simbologia contemporanea rappresentano una rinascita, un amore totalizzante, sono anche simbolo di raffinatezza: affidi a loro la tua idea di amore romantico?

Mi piace tua questa descrizione di rinascita, io quando ho scritto la canzone intendevo che in amore non si è sempre perfetti. Quella che racconto non è la classica rossa, ma quando trovi una persona che la tiene con le mani sulle spine e non le getta a terra quella è una persona da tenersi stretta. Chi mi conosce sa che sono un tenerone, romantico forse non è la parola giusta.



“Il fallimento è solo un viaggio che si fa in salita” dici in Blu: gli errori contribuiscono a formare il nostro carattere, non sono necessariamente negativi…per è anche attraverso di loro che si smette di bruciare le pagine in bianco e nero?

Le pagine in bianco e nero sono gli errori, bruciarle significa dimenticarle ma a volte ci sta che certe pagine siano spoglie. Mi viene da aggiungere che le lettere sono gli errori con i loro contenuti: bisognerebbe cercare di scorrerle perché anche attraverso quel processo si migliora.



Chi è nel 2026 un latin lover?

E’ lo stesso che lo era nel 1990.



Sempre restando a Latin Lover dici che ognuno scende alla propria fermata: resta il fatto che dove scendere o lo decidiamo noi o qualcuno per noi. A oggi tu viaggi su un’Alta Velocità che fa poche fermate o su un regionale veloce che ferma in tutte le stazioni?

Spero di stare su un intercontinentale. Secondo me nella maggior parte dei casi potrebbero essere gli altri ma non vale per, io ho sempre deciso seguendo il mio sentire. E’ comunque una frase melanconica che si può adattare in ogni accezione e non solo in senso amoroso. Bisogna però rendersene conte e questa frase mi fa ricordare che le cose vanno come devono andare…il treno sul quale viaggiamo è un treno con varie capienze, puoi trovarlo affollato ma pure vuoto.



La Forma dell’Acqua è in primis adattamento per la natura stessa di ogni forma liquida: tu oggi in che recipiente ti senti? In una giara dalle forme morbide o in una doccia che è più geometrica? In sostanza quando ti guardi allo specchio sei in pace con te stesso?

Ancora non in pace, sono ancora nella casa degli specchi, il gol è scendere da questo treno. Se dovessi darmi una forma in questo momento direi una grandissima bacinella che ha bisogno che si tolga un po’ di acqua, non deve fuoriuscire.



Una Stella in Più è riannodare i fili della memoria: che rapporto hai con i ricordi? Sei un accumulatore oppure sai selezionarli?

Li accumulo, ricordo tutto e faccio fatica a staccarmi, la canzone parla di una persona che non c’è più, è stato per me un fatto traumatico che non ho voglio raccontare. Mi piaceva l’idea di immortalare quel momento in una canzone e ricordarlo così.



Ora farai gli instore per incontrare i fan, poi che succederà nella tua vita artistica?

Poi continuerò a fare musica e a promuoverla, per il tour voglio arrivarci sereno, bisogna avere rispetto nei confronti dei concerti.

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