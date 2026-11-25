Sabato 28 novembre Anna darà il via alla sua nuova tournée nei palazzetti con l’appuntamento in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in molte altre città: da Padova a Roma passando per Firenze, Napoli, Milano, Torino e Bologna
In attesa della partenza del Million Dollar Babe Tour, Anna ha pubblicato il videoclip del brano Don’t Tell Nobody, contenuto nel suo ultimo album Million Dollar Babe, certificato disco di platino. La giovane rapper vanta 48 dischi di platino e 11 dischi d’oro.
anna, il videoclip del brano don’t tell nobody
Martedì 24 novembre Anna ha pubblicato il videoclip del brano Don’t Tell Nobody, contenuto nel suo ultimo progetto discografico Million Dollar Babe, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il tormentone estivo White Girl Wasted. Questa la tracklist del disco:
- MILLION DOLLAR BABE
- DON’T TELL NOBODY
- WHITE GIRL WASTED
- SONO IO IL PASS (feat. LAZZA)
- CATALANO
- CUORE IN OFF
- SCONTROSA (feat. G. MINEIRO)
- SAFARI (feat. ASTRO & TONY BOY)
- CRYSTAL COLLO
- HOT POT (INTERLUDE)
- U LIKE ME
- BENIHANA
- HONEY
- VELENO
Nel corso degli anni Anna si è affermata come una delle protagoniste assolute della scena discografica italiana vendendo milioni di copie. Tra i suoi successi ricordiamo: Bando, Gasolina e Désolée. Spazio anche alle collaborazioni: da Vetri neri con Ava e Capo Plaza a Tt le girlz con Niky Savage.
Approfondimento
Anna, annunciato un nuovo concerto all’Unipol Dome di Milano
Sabato 28 novembre Anna darà il via alla sua nuova tournée nei palazzetti con l’appuntamento in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in molte altre città: da Padova a Roma passando per Firenze, Napoli, Milano, Torino e Bologna. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- sabato 28 novembre 2026 | Pesaro, Vitrifrigo Arena
- lunedì 30 novembre 2026 | Padova, Fiera di Padova
- mercoledì 2 dicembre 2026 | Firenze, Mandela Forum
- sabato 5 dicembre 2026 | Napoli, Palapartenope
- venerdì 11 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome
- sabato 12 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome
- domenica 13 dicembre 2026 | Milano, Unipol Dome
- martedì 15 dicembre 2026 | Torino, Inalpi Arena
- giovedì 17 dicembre 2026 | Bologna, Unipol Arena
- sabato 19 dicembre 2026 | Roma, Palazzo Dello Sport
- domenica 20 dicembre 2026 | Roma, Palazzo Dello Sport
Approfondimento
Anna, è uscito il nuovo album Million Dollar Babe
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour