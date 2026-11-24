Nei giorni scorsi Ariana Grande ha festeggiato le nomination ricevute alla 69esima edizione dei Grammy Awards in programma domenica 7 febbraio a Los Angeles. La cantautrice ha ottenuto le seguenti candidature per il suo ultimo progetto: Best Pop Vocal Album e Best Immersive Audio Album per Petal, Song of the Year e Best Music Video per Hate That I Made You Love Me. Inoltre, l’artista ha ricevuto una nomination nella categoria Best Traditional Pop Vocal Performance per For Good.

Dopo il grande successo della tournée, la voce di Dangerous Woman ha deciso di portare l’Eternal Sunshine Tour su Peacock. Il filmato, pubblicato lunedì 23 novembre, ha anticipato la distribuzione della pellicola su Peacock. Il film-concerto, diviso in due parti, arriverà l'11 e il 12 dicembre.

Ariana Grande ha parlato delle candidature ottenuto dal suo ultimo progetto Petal, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200, scrivendo: “Sono così sopraffatta, è difficile trovare le parole in questo momento. Ma per ora, semplicemente... grazie davvero tanto ai Grammy per aver riconosciuto in questo modo il mio dolce Petal e Hate That I Made You Love Me. Sono così irrimediabilmente orgogliosa di questo lavoro ed è un onore ricevere questo riconoscimento da voi. Condivido questo, ovviamente, con i miei straordinari co-produttori e cari amici Ilya e Max. Ho amato ogni momento trascorso a fare questo con entrambi, crescendo in così tante nuove direzioni e germogliando nuove foglie insieme negli ultimi 12 anni... grazie per aver supportato la mia curiosità come artista e per avermi sostenuta come cantautrice e produttrice nel modo in cui fate. Voi due siete i migliori in assoluto”.

L’artista ha proseguito: “Inoltre, grazie al mio brillante collaboratore e amico (ora nominato ai Grammy) Christian Breslauer per essere riuscito a dare vita a queste canzoni in un modo che solo tu sai fare. Grazie per la cura che ci metti e per il tempo che dedichi a far sì che ogni singolo fotogramma di ogni video che realizziamo insieme metta in luce la verità di ogni canzone. È un onore creare con te ogni volta".