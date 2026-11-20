Dopo i tre appuntamenti al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 23 e il 24 novembre Coez sarà in concerto a Bologna . Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

coez in concerto a bologna, la possibile scaletta

Lunedì 23 e martedì 24 novembre il cantautore porterà la sua musica sul palco del Teatro EuropAuditorium, questo l’indirizzo: piazza della Costituzione, 4, 40128, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei concerti, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album 1998 uscito nel giugno dello scorso anno. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre 2025 al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è