Dopo i concerti in programma a Bologna, giovedì 26 novembre il cantautore salirà sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova. Infine, Coez concluderà la tournée con gli appuntamenti in scena al Teatro Regio di Parma e al Teatro Petruzzelli di Bari
Dopo i tre appuntamenti al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 23 e il 24 novembre Coez sarà in concerto a Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
coez in concerto a bologna, la possibile scaletta
Lunedì 23 e martedì 24 novembre il cantautore porterà la sua musica sul palco del Teatro EuropAuditorium, questo l’indirizzo: piazza della Costituzione, 4, 40128, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei concerti, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album 1998 uscito nel giugno dello scorso anno. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre 2025 al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Dopo i concerti in programma a Bologna, giovedì 26 novembre il cantautore salirà sul palco del Teatro Carlo Felice di Genova. Infine, Coez concluderà la tournée con gli appuntamenti in scena al Teatro Regio di Parma e al Teatro Petruzzelli di Bari. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
Nel corso degli anni Coez ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Faccio un casino a La musica non c’è passando per È sempre bello. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Motivo con Gianna Nannini e Occhiali scuri con Gemitaiz.
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