Tony Boy pubblica Cura, l'album che esiste solo in vinile e CD

Il rapper italiano, al secolo Antonio Hueber, pubblica il nuovo album disponibile da oggi (6 novembre 2026) esclusivamente nei formati fisici, compact disc e vinile. Il disco, composto da 14 brani, arriva dieci mesi dopo Trauma e segna una nuova fase del percorso artistico del musicista Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Tony Boy pubblica il nuovo disco, intitolato Cura, e decide di portarlo fuori dallo streaming: l'album esce oggi - venerdì 6 novembre 2026 - solo ed esclusivamente nei formati fisici compact disc e vinile. Il disco arriva dieci mesi dopo Trauma, certificato platino da FIMI e primo in classifica al debutto anche tra i formati fisici. Il nuovo album del rapper padovano esce per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy e non arriva sulle piattaforme di streaming. Una scelta che modifica anche il peso delle vendite fisiche sulla classifica, considerando il precedente risultato di Trauma.

Tony Boy, Cura esce in CD e vinile Il disco Cura è disponibile in diverse edizioni fisiche. Tra queste c'è il CD autografato, indicato nello shop ufficiale Warner Music Italy con data di uscita 6 novembre 2026. Sono inoltre previste diverse versioni in vinile, tra cui il vinile cristallo standard, il vinile cristallo autografato e il vinile bianco marmorizzato con copertina alternativa. La particolarità del progetto resta dunque l'assenza dalle piattaforme di streaming. Cura è un album pensato per essere acquistato e ascoltato attraverso i supporti fisici, una scelta controcorrente rispetto alle modalità di fruizione ormai prevalenti nella musica. Il disco raccoglie 14 brani, senza featuring. Tre canzoni erano già state presentate in streaming prima dell'uscita dell'album: Cuore rotto, Una bara per due e Sparisci. Approfondimento Il rapper Tony Boy esce dal carcere e va ai domiciliari

Dieci mesi dopo Trauma Cura arriva a dieci mesi di distanza da Trauma, pubblicato il 2 gennaio 2026. Il precedente album aveva debuttato al primo posto sia nella Top Album FIMI/NIQ sia nella classifica dei formati fisici. Nella prima settimana aveva inoltre superato i 15 milioni di streaming. Nel giugno 2026 Trauma ha ottenuto la certificazione di platino FIMI. Il confronto con il nuovo progetto è particolarmente significativo: se Trauma poteva contare sia sulle vendite fisiche sia sugli ascolti digitali, Cura rinuncia allo streaming come canale di distribuzione dell'album. Il risultato in classifica dipenderà quindi dalle copie vendute nei formati disponibili. Approfondimento Droga e pistola in casa, arrestato a Milano il rapper Tony Boy

La ricerca di un equilibrio Cura apre una nuova fase del percorso artistico di Tony Boy. Il titolo suggerisce un passaggio rispetto alle atmosfere di Trauma: dalle ferite e dalle difficoltà personali raccontate nel disco precedente alla ricerca di un maggiore equilibrio. Anche la copertina segue questa direzione. L'immagine presenta un ritratto ad acquerello ripetuto a specchio, con una simmetria che richiama le macchie del test di Rorschach. Un'immagine che accompagna un progetto costruito intorno all'introspezione e al rapporto con le proprie fragilità. Approfondimento Taylor Swift ha rimesso in vendita il vinile Lover (Live from Paris)

I singoli che hanno anticipato l'album Tra i brani di Cura c'è Una bara per due, pubblicato il 29 settembre, che ha anticipato l'uscita del progetto. È seguito da Sparisci, arrivato in streaming il 3 novembre, mentre Cuore rotto era stato pubblicato il 5 giugno. Con Sparisci, in particolare, Tony Boy torna a esplorare il tema delle relazioni, della difficoltà di fidarsi e delle ferite personali. Il brano è entrato nel progetto come uno dei tre anticipi già disponibili in digitale. Approfondimento Grazie anche a Taylor Swift il vinile ha superato di nuovo il CD

Tony Boy, la tracklist di Cura L'album Cura contiene 14 tracce: Pretesto Felice oppure no Senza stress Jungla 2 Ti amo ti odio Fuori dal castello Sparisci Indistruttibile Nuove esperienze Cuore rotto Don't cry Freni inibitori Apatia Una bara per due Sette brani compongono ciascun lato del vinile. Approfondimento L’algoritmo di Discogs: come il vinile è diventato asset finanziario