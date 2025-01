Taylor Swift ha rimesso in vendita il vinile Lover (Live from Paris)

A febbraio Taylor Swift concorrerà in ben sei categorie alla sessantasettesima edizione dei Grammy Awards

Successo immediato per la nuova versione del vinile Lover (Live From Paris) di Taylor Swift. Stando a quanto rilanciato da Variety, le ingenti vendite potrebbero riportare l'artista in vetta alla classifica degli album più venduti negli Stati Uniti d'America.

taylor swift, il vinile Lover (Live From Paris) A distanza di circa due anni dall’uscita del vinile Lover (Live From Paris), Taylor Swift ha messo in vendita nuove copie del progetto. Come riportato da Variety, nel giro di circa un’ora il disco è andato sold out. Stando a quanto rilanciato, le vendite di Lover (Live From Paris) potrebbero permettere all’artista di tornare in cima alla classifica statunitense Billboard 200. Approfondimento I 10 tour che hanno realizzato i maggiori incassi nel 2024 nel mondo

A febbraio Taylor Swift (FOTO) concorrerà per ben sei statuette alla 67esima edizione dei Grammy Awards. L’artista ha ottenuto una candidatura anche nella categoria Album of the Year per The Tortured Poets Department, uscito nell’aprile dello scorso anno. Approfondimento Buon compleanno Taylor Swift, la cantante compie 35 anni

L’album è stato trainato dal singolo Fortnight in duetto con Post Malone. La canzone ha raggiunto la prima posizione della US Billboard Hot 100, mentre il suo videoclip ufficiale ha superato 130.000.000 di visualizzazioni su YouTube.