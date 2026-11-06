A sei anni dalla sua scomparsa, il ricordo del batterista della leggendaria band resta legato non solo al gruppo in cui suonava con Facchinetti, Battaglia, Canzian e Fogli ma anche alla sua attività di autore, cantante, musicista e scrittore. Nel 2024, alla presenza dei componenti dei Pooh e della moglie, è stato inoltre presentato un francobollo speciale dedicato al batterista. Ripercorriamo la storia del musicista romano

A cura di Camilla Sernagiotto