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Stefano D'Orazio, 6 anni dalla morte del batterista dei Pooh: chi era. FOTO

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A sei anni dalla sua scomparsa, il ricordo del batterista della leggendaria band resta legato non solo al gruppo in cui suonava con Facchinetti, Battaglia, Canzian e Fogli ma anche alla sua attività di autore, cantante, musicista e scrittore. Nel 2024, alla presenza dei componenti dei Pooh e della moglie, è stato inoltre presentato un francobollo speciale dedicato al batterista. Ripercorriamo la storia del musicista romano

A cura di Camilla Sernagiotto

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