Nayt in concerto a Bari, la possibile scaletta

A marzo Nayt ha pubblicato il nuovo album Io individuo raccontando sul profilo Instagram da oltre 650.000 follower: “Un disco pieno di parole, rap, cantautorato e interludi. Spero possa ispirare i giovani artisti a osare, a trovare se stessi, e il pubblico a cercare sempre qualcosa di più, sotto la superficie”
Dopo la data zero al Modigliani Forum di Livorno, il 3 novembre Nayt sarà in concerto al Palaflorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
nayt, la possibile scaletta del concerto
Martedì 3 novembre l’artista (FOTO) proseguirà la tournée con lo show in programma al Palaflorio, questo l’indirizzo: via Giuseppe Prezzolini, 70126, Bari. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Nayt non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Gli occhi della tigre a Piove. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto al Palazzo dello Sport di Roma nell’ottobre dello scorso anno:
- Musica ovunque
- La grande fuga
- Tutto normale
- Fame
- Guerra dentro
- Certe bugie
- Tutto il resto è noi
- Danimarca
- Tuttok
- Romantico finale
- Collane
- Cosa conta davvero
- Puro caos
- Di abbattere le mura (18 donne)
- Solo domande
- No more drama
- Effetto domino
- Piove
- Oh 9od
- Gli occhi della tigre
- Nevada
- Un uomo
- Monalisa
- Favolacce
- Bad vibes
- Se ne va
- Da zero
- Sorpresa
- Ballon d’Or
- La mia noia
- Poter scegliere
- Doom
- Non è fortuna
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Dopo l’appuntamento in scena a Bari, giovedì 5 novembre Nayt sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Successivamente, l’artista porterà la sua musica a Milano, Roma e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli della tournée:
- 5 novembre, Padova - Kioene Arena
- 7 novembre, Milano - Unipol Forum
- 9 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 11 novembre, Napoli - Palapartenope
A marzo Nayt ha pubblicato il nuovo album Io individuo, certificato disco d’oro. In occasione dell’uscita del lavoro, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta oltre 650.000 follower: “Un disco pieno di parole, rap, cantautorato e interludi. Spero possa ispirare i giovani artisti a osare, a trovare se stessi, e il pubblico a cercare sempre qualcosa di più, sotto la superficie”.
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