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Nayt in concerto a Bari, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

A marzo Nayt ha pubblicato il nuovo album Io individuo raccontando sul profilo Instagram da oltre 650.000 follower: “Un disco pieno di parole, rap, cantautorato e interludi. Spero possa ispirare i giovani artisti a osare, a trovare se stessi, e il pubblico a cercare sempre qualcosa di più, sotto la superficie”

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Dopo la data zero al Modigliani Forum di Livorno, il 3 novembre Nayt sarà in concerto al Palaflorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

nayt, la possibile scaletta del concerto

Martedì 3 novembre l’artista (FOTO) proseguirà la tournée con lo show in programma al Palaflorio, questo l’indirizzo: via Giuseppe Prezzolini, 70126, Bari. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Nayt non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Gli occhi della tigre a Piove. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto al Palazzo dello Sport di Roma nell’ottobre dello scorso anno:

  • Musica ovunque
  • La grande fuga
  • Tutto normale
  • Fame
  • Guerra dentro
  • Certe bugie
  • Tutto il resto è noi
  • Danimarca
  • Tuttok
  • Romantico finale
  • Collane
  • Cosa conta davvero
  • Puro caos
  • Di abbattere le mura (18 donne)
  • Solo domande
  • No more drama
  • Effetto domino
  • Piove
  • Oh 9od
  • Gli occhi della tigre
  • Nevada
  • Un uomo
  • Monalisa
  • Favolacce
  • Bad vibes
  • Se ne va
  • Da zero
  • Sorpresa
  • Ballon d’Or
  • La mia noia
  • Poter scegliere
  • Doom
  • Non è fortuna

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  • 5 novembre, Padova - Kioene Arena
  • 7 novembre, Milano - Unipol Forum
  • 9 novembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 11 novembre, Napoli - Palapartenope

A marzo Nayt ha pubblicato il nuovo album Io individuo, certificato disco d’oro. In occasione dell’uscita del lavoro, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta oltre 650.000 follower: “Un disco pieno di parole, rap, cantautorato e interludi. Spero possa ispirare i giovani artisti a osare, a trovare se stessi, e il pubblico a cercare sempre qualcosa di più, sotto la superficie”.

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