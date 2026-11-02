Nayt in concerto a Bari, la possibile scaletta

A marzo Nayt ha pubblicato il nuovo album Io individuo raccontando sul profilo Instagram da oltre 650.000 follower: “Un disco pieno di parole, rap, cantautorato e interludi. Spero possa ispirare i giovani artisti a osare, a trovare se stessi, e il pubblico a cercare sempre qualcosa di più, sotto la superficie”

Martedì 3 novembre l’artista ( FOTO ) proseguirà la tournée con lo show in programma al Palaflorio , questo l’indirizzo: via Giuseppe Prezzolini, 70126, Bari. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento Nayt non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati: da Gli occhi della tigre a Piove. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte al concerto al Palazzo dello Sport di Roma nell’ottobre dello scorso anno:

Dopo l’appuntamento in scena a Bari, giovedì 5 novembre Nayt sarà in concerto alla Kioene Arena di Padova. Successivamente, l’artista porterà la sua musica a Milano, Roma e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli della tournée:

5 novembre, Padova - Kioene Arena

7 novembre, Milano - Unipol Forum

9 novembre, Roma - Palazzo dello Sport

11 novembre, Napoli - Palapartenope

A marzo Nayt ha pubblicato il nuovo album Io individuo, certificato disco d’oro. In occasione dell’uscita del lavoro, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta oltre 650.000 follower: “Un disco pieno di parole, rap, cantautorato e interludi. Spero possa ispirare i giovani artisti a osare, a trovare se stessi, e il pubblico a cercare sempre qualcosa di più, sotto la superficie”.