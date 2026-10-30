Bob Dylan, la possibile scaletta del concerto a Milano

Grande attesa per i tre concerti del cantautore statunitense . Lunedì 2 novembre Bob Dylan, all’anagrafe Robert Allen Zimmerman, porterà la sua musica sul palco dell’ Unipol Dome , questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte il 29 ottobre al concerto in Belgio:

Dopo il concerto in scena all’Unipol Dome di Milano, Bob Dylan (FOTO) proseguirà con altri due appuntamenti live in Italia: giovedì 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e sabato 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Nel 1962 l’artista ha lanciato il suo primo album omonimo. Successivamente, il cantautore ha conquistato pubblico e critica con numerosi lavori, ricordiamo Blonde on Blonde, Nashville Skyline, Self Portrait, Desire e Modern Times. Inoltre, nel corso degli anni l’artista ha collezionato vari riconoscimenti, tra i quali dieci vittorie ai Grammy Awards e la statuetta nella categoria Miglior canzone originale alla 73esima edizione degli Academy Awards.