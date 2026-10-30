Bob Dylan, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo il concerto in scena all’Unipol Dome di Milano, il cantautore statunitense proseguirà con altri due appuntamenti live in Italia: giovedì 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e sabato 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna
Il 2 novembre Bob Dylan sarà in concerto all’Unipol Dome di Milano per il primo dei tre appuntamenti live previsti in Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
bob dylan a milano, la possibile scaletta
Grande attesa per i tre concerti del cantautore statunitense. Lunedì 2 novembre Bob Dylan, all’anagrafe Robert Allen Zimmerman, porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Dome, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più iconici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 29 ottobre al concerto in Belgio:
- Watching the River Flow
- Love Sick
- It Ain’t Me, Babe
- Tryin’ to Get Heaven
- Crossing the Rubicon
- I Can Tell
- Black River
- Tangled Up in Blue
- When I Paint My Masterpiece
- Not Dark Yet
- I Can’t Seem to Say Goodbye
- Early Roman Kings
- Soon After Midnight
- Million Miles
- Under the Red Sky
- I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You
- Goodbye Jimmy Reed
- Every Grain of Sand
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Dopo il concerto in scena all’Unipol Dome di Milano, Bob Dylan (FOTO) proseguirà con altri due appuntamenti live in Italia: giovedì 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e sabato 7 novembre all’Unipol Arena di Bologna. Nel 1962 l’artista ha lanciato il suo primo album omonimo. Successivamente, il cantautore ha conquistato pubblico e critica con numerosi lavori, ricordiamo Blonde on Blonde, Nashville Skyline, Self Portrait, Desire e Modern Times. Inoltre, nel corso degli anni l’artista ha collezionato vari riconoscimenti, tra i quali dieci vittorie ai Grammy Awards e la statuetta nella categoria Miglior canzone originale alla 73esima edizione degli Academy Awards.
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