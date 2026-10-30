Sangiovanni, è uscito la nuova canzone La verità

Venerdì 13 novembre Sangiovanni pubblicherà il nuovo atteso progetto discografico Tutto bene grazie. All’interno anche i singoli Ti ho cercata (felicità), Ok buonanotte e La verità
In attesa dell’uscita dell’album Tutto bene grazie, Sangiovanni ha pubblicato la nuova canzone La verità. L'artista ha raccontato: “Ho capito che vivere e godere di certi momenti valesse di più di condividerli, così ci ho scritto una canzone. La verità è qualcosa di intimo e autentico”.
sangiovanni, è uscita la canzone la verità
Dopo l’uscita dei brani Ti ho cercata (felicità) e Ok buonanotte, Sangiovanni ha pubblicato La verità. L’artista ha parlato del significato del singolo in un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di 1.200.000 follower: “In una società come la nostra in cui ogni giorno arrivano milioni di informazioni su tanti canali diversi è sempre difficile riconoscere cosa è vero e cosa no. I social vengono usati per comunicare una parte di noi che non corrisponde totalmente alla realtà, e che fa credere agli altri che la propria vita è sempre più bella, più divertente, più felice. Anche nelle relazioni è così, condividi i bei momenti, i traguardi, i sorrisi, e in qualche modo lo spettatore penserà che quello che ha davanti, che vede attraverso lo schermo, sia sempre meglio di quello che gli sta attorno”.
Infine, il cantautore ha concluso: “Ho riflettuto a lungo su questo tema, finché ho capito che vivere e godere di certi momenti valesse di più di condividerli, così ci ho scritto una canzone. La verità è qualcosa di intimo e autentico”. Inoltre, Sangiovanni ha pubblicato il videoclip del singolo su YouTube. Ecco il testo della canzone La verità:
Una foto di sera con le facce di cera
e poi giù a litigare
tutto da mettere in mostra
niente da dimostrare
guardare la nostra storia diventare
una storia da sponsorizzare
magari mi ami, ma manca la base
la verità, mica una banalità
vuoi la verità
bello il regalo, ma non lo volevo
volevo un film non una pubblicità
noi due bellissimi su un grattacielo
foto di gala su sfondo nero
ma nella realtà non parliamo nemmeno
l'amore no, non è più la normalità
ma davvero, io volevo
la verità, mica una banalità
ma perché diventiamo nemici
guardando i tuoi amici che sembrano felici
ma sono tutti in crisi e verranno al tuo matrimonio
solo per dire ‘io c'ero’ e per farsi una foto
tutti vestiti di nero
non sono testimoni
ma solo testimonial che non sanno
la verità, mica una banalità
vuoi la verità
bello il regalo, ma non lo volevo
volevo un film non una pubblicità
noi due bellissimi su un grattacielo
foto di gala su sfondo nero
ma nella realtà non parliamo nemmeno
l'amore no, non è più la normalità
ma davvero, io volevo
soltanto averti qui
senza mostrarlo al mondo
e guardare la nostra storia diventare
una storia da dimenticare
magari ti amo, ma manca la base
la verità mica una banalità
vuoi la verità
bello il regalo, ma non lo volevo
volevo un film non una pubblicità
noi due bellissimi su un grattacielo
foto di gala su sfondo nero
ma nella realtà non parliamo nemmeno
l'amore no, non è più la normalità
ma davvero, io volevo
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Venerdì 13 novembre Sangiovanni (FOTO) pubblicherà il nuovo atteso album Tutto bene grazie. L’artista ha raccontato: “‘Come stai?’ me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava. Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla. Tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. Per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco”.
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