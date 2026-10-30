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Sangiovanni, è uscito la nuova canzone La verità

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Venerdì 13 novembre Sangiovanni pubblicherà il nuovo atteso progetto discografico Tutto bene grazie. All’interno anche i singoli Ti ho cercata (felicità), Ok buonanotte e La verità

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In attesa dell’uscita dell’album Tutto bene grazie, Sangiovanni ha pubblicato la nuova canzone La verità. L'artista ha raccontato: “Ho capito che vivere e godere di certi momenti valesse di più di condividerli, così ci ho scritto una canzone. La verità è qualcosa di intimo e autentico”.

sangiovanni, è uscita la canzone la verità

Dopo l’uscita dei brani Ti ho cercata (felicità) e Ok buonanotte, Sangiovanni ha pubblicato La verità. L’artista ha parlato del significato del singolo in un post condiviso sul profilo Instagram che conta più di 1.200.000 follower: “In una società come la nostra in cui ogni giorno arrivano milioni di informazioni su tanti canali diversi è sempre difficile riconoscere cosa è vero e cosa no. I social vengono usati per comunicare una parte di noi che non corrisponde totalmente alla realtà, e che fa credere agli altri che la propria vita è sempre più bella, più divertente, più felice. Anche nelle relazioni è così, condividi i bei momenti, i traguardi, i sorrisi, e in qualche modo lo spettatore penserà che quello che ha davanti, che vede attraverso lo schermo, sia sempre meglio di quello che gli sta attorno”.

 

Infine, il cantautore ha concluso: “Ho riflettuto a lungo su questo tema, finché ho capito che vivere e godere di certi momenti valesse di più di condividerli, così ci ho scritto una canzone. La verità è qualcosa di intimo e autentico”. Inoltre, Sangiovanni ha pubblicato il videoclip del singolo su YouTube. Ecco il testo della canzone La verità:

 

Una foto di sera con le facce di cera

e poi giù a litigare

tutto da mettere in mostra

niente da dimostrare

guardare la nostra storia diventare

una storia da sponsorizzare

magari mi ami, ma manca la base

la verità, mica una banalità

vuoi la verità

bello il regalo, ma non lo volevo

volevo un film non una pubblicità

noi due bellissimi su un grattacielo

foto di gala su sfondo nero

ma nella realtà non parliamo nemmeno

l'amore no, non è più la normalità

ma davvero, io volevo

la verità, mica una banalità

ma perché diventiamo nemici

guardando i tuoi amici che sembrano felici

ma sono tutti in crisi e verranno al tuo matrimonio

solo per dire ‘io c'ero’ e per farsi una foto

tutti vestiti di nero

non sono testimoni

ma solo testimonial che non sanno

la verità, mica una banalità

vuoi la verità

bello il regalo, ma non lo volevo

volevo un film non una pubblicità

noi due bellissimi su un grattacielo

foto di gala su sfondo nero

ma nella realtà non parliamo nemmeno

l'amore no, non è più la normalità

ma davvero, io volevo

soltanto averti qui

senza mostrarlo al mondo

e guardare la nostra storia diventare

una storia da dimenticare

magari ti amo, ma manca la base

la verità mica una banalità

vuoi la verità

bello il regalo, ma non lo volevo

volevo un film non una pubblicità

noi due bellissimi su un grattacielo

foto di gala su sfondo nero

ma nella realtà non parliamo nemmeno

l'amore no, non è più la normalità

ma davvero, io volevo

Approfondimento

Sangiovanni, è uscito il nuovo singolo Ok buonanotte

Venerdì 13 novembre Sangiovanni (FOTO) pubblicherà il nuovo atteso album Tutto bene grazie. L’artista ha raccontato: “‘Come stai?’ me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava. Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla. Tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. Per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco”.

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Sangiovanni, è uscito il nuovo brano Ti ho cercata (felicità)
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©IPA/Fotogramma

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