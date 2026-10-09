Sangiovanni, è uscito il nuovo singolo Ok buonanotte

Il 13 novembre il cantautore pubblicherà il nuovo album Tutto bene grazie. Sangiovanni ha scritto su Instagram: “‘Come stai?’ me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava. Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla”
Dopo l’uscita del brano Ti ho cercata (felicità), Sangiovanni ha pubblicato il nuovo singolo Ok buonanotte. Venerdì 13 novembre il cantautore lancerà il nuovo album Tutto bene grazie: “Tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. Per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco”.
sangiovanni, è uscito il singolo Ok buonanotte
A settembre Sangiovanni ha pubblicato Ti ho cercata (felicità), primo brano estratto dall'abum Tutto bene grazie in uscita il 13 novembre: “Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così. C’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me. Ora non ho più bisogno di cercarla né di inseguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla. Voglio ripartire da qui. Il brano contiene il sample di Felicità di Lucio Dalla, la sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie”.
Ora, il cantautore (FOTO) ha lanciato Ok buonanotte, il secondo tassello del nuovo progetto discografico. Nel brano il cantante racconta la quotidianità tra impegni e voglia di evadere: “È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare / vorrei solo guardare il cellulare / eppure devo andare a lavorare, mangiare / però non trovo il tempo come tutte le volte”. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone sul suo canale YouTube. Questo il testo del brano Ok buonanotte:
È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare
vorrei solo guardare il cellulare
eppure devo andare a lavorare, mangiare
però non trovo il tempo come tutte le volte
tutte le volte
pensa
forse servirebbe una vacanza
senza guardare troppo il conto in banca
sapere troppe cose è una condanna
e allora basta
sono in mutande sopra il mio divano
il lunedì ha un sapore troppo amaro
e mi domando perché
è un altro giorno e mi devo svegliare, parlare
vorrei solo guardare il cellulare
eppure devo andare a lavorare, mangiare
però non trovo il tempo come tutte le volte
tutte le volte
tornare alle 9
tu sei sul divano ad aspettare
io volevo solamente fare l’amore
ma tu vuoi litigare come tutte le volte
ok buonanotte
dai
ma come fai?
a stare sereno, davvero
non voglio, ma devo
pagare le tasse, la spesa, la casa, la chiesa
portare il mio cane a pisciare la sera
e a chi si lamenta per tutte le volte
gli mando un saluto e ok buonanotte
questo letto è un dirupo
ho sognato un minuto
e sono sopravvissuto
è un altro giorno e mi devo svegliare, parlare
vorrei solo guardare il cellulare
eppure devo andare a lavorare, mangiare
però non trovo il tempo come tutte le volte
tutte le volte
tornare alle 9
tu sei sul divano ad aspettare
io volevo solamente fare l’amore
ma tu vuoi litigare come tutte le volte
ok buonanotte
sei zeri sul conto
la pace nel mondo
ma quanto sto bene in un sogno
spero che non si faccia mai giorno
spero che non si faccia mai giorno
è un altro giorno e mi devo svegliare, parlare
vorrei solo guardare il cellulare
eppure devo andare a lavorare, mangiare
però non trovo il tempo come tutte le volte
tutte le volte
tornare alle 9
tu sei sul divano ad aspettare
io volevo solamente fare l’amore
ma tu vuoi litigare come tutte le volte
ok buonanotte
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Sangiovanni, è uscito il nuovo brano Ti ho cercata (felicità)
Sangiovanni ha parlato del nuovo album Tutto bene grazie in un post sul profilo Instagram da oltre un milione di follower: “‘Come stai?’ me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava. Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla. Tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. Per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco”. Tra i brani più popolari di Sangiovanni ricordiamo Lady, Malibu, Farfalle e Scossa. Spazio anche alle collaborazioni: da Perso nel buio con Madame a Le ragazze con Clara passando per La fine del mondo con Mr. Rain e Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Gianni Morandi (FOTO).
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©IPA/Fotogramma
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