Sangiovanni, è uscito il nuovo singolo Ok buonanotte

Il 13 novembre il cantautore pubblicherà il nuovo album Tutto bene grazie. Sangiovanni ha scritto su Instagram: “‘Come stai?’ me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava. Ora posso dire che va tutto bene, grazie. Non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla”

Dopo l’uscita del brano Ti ho cercata (felicità), Sangiovanni ha pubblicato il nuovo singolo Ok buonanotte. Venerdì 13 novembre il cantautore lancerà il nuovo album Tutto bene grazie: “Tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. Per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco”.

sangiovanni, è uscito il singolo Ok buonanotte

A settembre Sangiovanni ha pubblicato Ti ho cercata (felicità), primo brano estratto dall'abum Tutto bene grazie in uscita il 13 novembre: “Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così. C’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me. Ora non ho più bisogno di cercarla né di inseguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla. Voglio ripartire da qui. Il brano contiene il sample di Felicità di Lucio Dalla, la sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie”.

Ora, il cantautore (FOTO) ha lanciato Ok buonanotte, il secondo tassello del nuovo progetto discografico. Nel brano il cantante racconta la quotidianità tra impegni e voglia di evadere: “È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare / vorrei solo guardare il cellulare / eppure devo andare a lavorare, mangiare / però non trovo il tempo come tutte le volte”. Parallelamente, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone sul suo canale YouTube. Questo il testo del brano Ok buonanotte:

È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare

vorrei solo guardare il cellulare

eppure devo andare a lavorare, mangiare

però non trovo il tempo come tutte le volte

tutte le volte

pensa

forse servirebbe una vacanza

senza guardare troppo il conto in banca

sapere troppe cose è una condanna

e allora basta

sono in mutande sopra il mio divano

il lunedì ha un sapore troppo amaro

e mi domando perché

è un altro giorno e mi devo svegliare, parlare

vorrei solo guardare il cellulare

eppure devo andare a lavorare, mangiare

però non trovo il tempo come tutte le volte

tutte le volte

tornare alle 9

tu sei sul divano ad aspettare

io volevo solamente fare l’amore

ma tu vuoi litigare come tutte le volte

ok buonanotte

dai

ma come fai?

a stare sereno, davvero

non voglio, ma devo

pagare le tasse, la spesa, la casa, la chiesa

portare il mio cane a pisciare la sera

e a chi si lamenta per tutte le volte

gli mando un saluto e ok buonanotte

questo letto è un dirupo

ho sognato un minuto

e sono sopravvissuto

è un altro giorno e mi devo svegliare, parlare

vorrei solo guardare il cellulare

eppure devo andare a lavorare, mangiare

però non trovo il tempo come tutte le volte

tutte le volte

tornare alle 9

tu sei sul divano ad aspettare

io volevo solamente fare l’amore

ma tu vuoi litigare come tutte le volte

ok buonanotte

sei zeri sul conto

la pace nel mondo

ma quanto sto bene in un sogno

spero che non si faccia mai giorno

spero che non si faccia mai giorno

è un altro giorno e mi devo svegliare, parlare

vorrei solo guardare il cellulare

eppure devo andare a lavorare, mangiare

però non trovo il tempo come tutte le volte

tutte le volte

tornare alle 9

tu sei sul divano ad aspettare

io volevo solamente fare l’amore

ma tu vuoi litigare come tutte le volte

ok buonanotte