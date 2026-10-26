Willie Peyote, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

Dopo gli spettacoli di Bologna, venerdì 30 ottobre Willie Peyote ripartirà in tour con lo show in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. In seguito, il cantautore si esibirà all’Atlantico di Roma, al Teatro Concordia di Torino e all’Hall di Padova
Dopo il concerto alla Casa della Musica di Napoli, il 27 e il 28 ottobre Willie Peyote si esibirà all’Estragon Club di Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
willie peyote, la possibile scaletta
Doppio appuntamento a Bologna. Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre il rapper si esibirà sul palco dell’Estragon Club, questo l’indirizzo: via Stalingrado 83, 40128, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo progetto discografico Anatomia di uno schianto prolungato uscito a maggio. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 ottobre a Nonantola:
- In cerca di uno schianto
- Sapore di Marsiglia
- Portapalazzo
- Kodak
- Dettagli
- Preferisco non sapere
- Willie Pooh
- Air B&B
- Io non sono razzista ma…
- Che caldo fa a Testaccio
- Luigi / Killing in the Name / 1312 / Bitter Sweet Symphony / Ufo
- Burrasca
- Tua madre
- Mi arrendo
- Kill Tony
- Mai dire mai (la locura)
- Ottima scusa
- Semaforo
- I cani
- Le chiavi in borsa
- Grazie ma no grazie
- La tua futura ex moglie
- Che bella giornata
- C’era una vodka
- Non c’è di che
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Venerdì 30 ottobre Willie Peyote ripartirà in tour con lo spettacolo in scena al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. In seguito, il cantautore si esibirà all’Atlantico di Roma, al Teatro Concordia di Torino e all’Hall di Padova. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 30.10 FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara
- 31.10 ROMA, Atlantico
- 03.11 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia
- 04.11 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia
- 07.11 PADOVA, Hall
A settembre Willie Peyote ha pubblicato il nuovo singolo Non c’è di che, raccontando sul suo profilo Instagram che conta più di 300.000 follower: “C’è un po’ di nostalgia da fine estate, mista alla serenità che ti prende quando finisce qualcosa ma sai che è giusto vada così. E anche se sembra giuro che non è una risposta a ‘Grazie ma no grazie’”.
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©IPA/Fotogramma
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