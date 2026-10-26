Willie Peyote, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

willie peyote, la possibile scaletta

Doppio appuntamento a Bologna. Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre il rapper si esibirà sul palco dell’Estragon Club, questo l’indirizzo: via Stalingrado 83, 40128, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo progetto discografico Anatomia di uno schianto prolungato uscito a maggio. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 ottobre a Nonantola:

In cerca di uno schianto

Sapore di Marsiglia

Portapalazzo

Kodak

Dettagli

Preferisco non sapere

Willie Pooh

Air B&B

Io non sono razzista ma…

Che caldo fa a Testaccio

Luigi / Killing in the Name / 1312 / Bitter Sweet Symphony / Ufo

Burrasca

Tua madre

Mi arrendo

Kill Tony

Mai dire mai (la locura)

Ottima scusa

Semaforo

I cani

Le chiavi in borsa

Grazie ma no grazie

La tua futura ex moglie

Che bella giornata

C’era una vodka

Non c’è di che