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La collezione comprende strumenti e oggetti legati al lavoro musicale di Cyndi Lauper, tra cui una fisarmonica, una chitarra e attrezzature utilizzate durante le tournée. Accanto agli abiti, questi elementi ricordano che la carriera di Lauper si è sviluppata attraverso concerti, registrazioni e numerose esperienze dal vivo. La cantante, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, ha costruito il proprio percorso mantenendo un legame stretto tra performance e identità visiva.