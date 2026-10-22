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Cyndi Lauper, la cantante mette all’asta i suoi abiti iconici, cimeli e manoscritti. FOTO

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Va all’incanto una parte dell'archivio di una delle icone più importanti del pop. Attraverso A Suitcase of Memories, un’asta in due parti organizzata da Bonhams a New York, abiti, accessori, fotografie, oggetti di scena, testi scritti a mano e altri ricordi legati alla storia musicale della cantante potranno essere acquistati dai fan e dai collezionisti. L'asta di si svolge in due parti: dal vivo a New York il 22 ottobre 2026; online dal 17 settembre al 23 ottobre 2026

A cura di Camilla Sernagiotto

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