Il 18 ottobre l’artista statunitense darà il via al tour Girls Just Wanna Have Fun Farewell dal palco di Montreal per poi proseguire fino alla chiusura prevista il 5 dicembre a Chicago

Cyndi Lauper ha annunciato il tour d’addio. L’artista statunitense sarà protagonista di ventiquattro concerti tra Canada e Stati Uniti d’America per l’ultimo saluto al pubblico.

A oltre quarant'anni di distanza dall'uscita del primo iconico album She's So Unusual, la cantante partirà in tour toccando numerose città. Il 18 ottobre Cyndi Lauper darà il via alla tournée dal palco di Montreal per poi proseguire fino alla chiusura prevista il 5 dicembre a Chicago. La vendita generale dei biglietti del tour Girls Just Wanna Have Fun Farewell partirà venerdì 7 giugno. La cantante ha comunicato la tournée con un post sul profilo Instagram da oltre due milioni di follower. L'annuncio ha ottenuto più di 25.000 like e numerosi commenti.

Nel tempo Cyndi Lauper è divenuta una delle cantanti simbolo degli anni '80. La sua affermazione mediatica è arrivata con l'album She's So Unusual acclamato dal pubblico e dalla critica tanto da conquistare ben cinque candidature ai Grammy Awards e una statuetta nella categoria Best New Artist.

Tra i brani più noti della discografia di Cyndi Lauper troviamo senza ombra di dubbio Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, The Goonies 'R' Good Enough, True Colors e I Drove All Night.

