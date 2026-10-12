Cyndi Lauper e Jennifer Hudson con i Muppet per Rock ’n’ Roller Coaster di NataleMusica
La nuova versione a tema natalizio dell’attrazione di Disney’s Hollywood Studios debutterà il 4 novembre 2026 e resterà in programma fino al 6 gennaio 2027. Tra le canzoni in scaletta anche Christmas (Baby Please Come Home) e Silver Bells
I Muppet si preparano a festeggiare il Natale a ritmo di rock, con due ospiti d’eccezione: Cyndi Lauper e Jennifer Hudson. Le cantanti parteciperanno alla nuova versione natalizia di Rock ’n’ Roller Coaster, l’attrazione di Disney’s Hollywood Studios che si trasformerà per le feste in The Rock ’n’ Roller Coaster Starring The Muppets: Obligatory Holiday Overlay.
L’iniziativa debutterà il 4 novembre 2026 e proseguirà fino al 6 gennaio 2027. Protagonista sarà la band dei Muppet, The Electric Mayhem, alle prese con le prove di uno spettacolo natalizio. Sul palco virtuale si ritroveranno Dr. Teeth, Animal, Floyd, Janice, Zoot, Scooter e Lips, accompagnati da una selezione di brani delle feste reinterpretati con ospiti speciali.
Da Cyndi Lauper a Jennifer Hudson, le canzoni di Natale
La colonna sonora comprenderà quattro canzoni. Jennifer Hudson interpreterà Christmas (Baby Please Come Home), mentre Kermit la Rana e Fozzie Bear saranno protagonisti di Holiday Road. A Michael Bublé è affidata Little Saint Nick, infine Cyndi Lauper canterà Silver Bells.
Lauper ha anticipato la collaborazione in un video promozionale pubblicato su Instagram insieme a Miss Piggy (potete guardare la clip in fondo a questo articolo). "Ho sempre voluto cantare con gli Electric Mayhem, magari sulle montagne russe", racconta la cantante, prima di lasciarsi andare a una reazione ironica all’annuncio dell’iniziativa.
La nuova versione dell’attrazione unirà così l’atmosfera delle feste al mondo musicale dei Muppet, con brani natalizi e apparizioni di artisti celebri. Per i visitatori di Disney’s Hollywood Studios, il risultato sarà un’esperienza a tema pensata per accompagnare il periodo delle festività.
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