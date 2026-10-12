La nuova versione a tema natalizio dell’attrazione di Disney’s Hollywood Studios debutterà il 4 novembre 2026 e resterà in programma fino al 6 gennaio 2027. Tra le canzoni in scaletta anche Christmas (Baby Please Come Home) e Silver Bells

I Muppet si preparano a festeggiare il Natale a ritmo di rock, con due ospiti d’eccezione: Cyndi Lauper e Jennifer Hudson. Le cantanti parteciperanno alla nuova versione natalizia di Rock ’n’ Roller Coaster, l’attrazione di Disney’s Hollywood Studios che si trasformerà per le feste in The Rock ’n’ Roller Coaster Starring The Muppets: Obligatory Holiday Overlay.

L’iniziativa debutterà il 4 novembre 2026 e proseguirà fino al 6 gennaio 2027. Protagonista sarà la band dei Muppet, The Electric Mayhem, alle prese con le prove di uno spettacolo natalizio. Sul palco virtuale si ritroveranno Dr. Teeth, Animal, Floyd, Janice, Zoot, Scooter e Lips, accompagnati da una selezione di brani delle feste reinterpretati con ospiti speciali.