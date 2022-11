Becky Lynch sarà Cyndi Lauper in Young Rock 3

La lottatrice apparirà nella nuova stagione della serie dedicata alla vita di The Rock e lo farà indossando gli sgargianti panni della popstar simbolo degli anni Ottanta Condividi

Martedì il corrispondente del sito specializzato sul wrestling SEScoops Scott Fishman aveva anticipato su Twitter un possibile ritorno in scena per Becky Lynch, scrivendo un sibillino: "Penso che i fan la vedranno di nuovo in TV prima o poi perché sai... le ragazze vogliono solo divertirsi". Se vi è sfuggita la citazione dopo i tre puntini di sospensione sappiate che la parte finale del tweet in originale recitava Girls just wanna have fun, come la famosa hit del 1983 firmata da Cyndi Lauper. Non un riferimento casuale visto che la lottatrice irlandese indosserà gli iconici panni della cantante statunitense nella prossima stagione di Young Rock 3, la sitcom incentrata sull'ascesa nel mondo del wrestling di Dwayne Johnson.

She’s so unusual vedi anche Hulk Hogan & co., dal wrestling a Hollywood Se siete parecchio giovani, o magari più semplicemente non conoscete un po’ di storia del wrestling, l’abbinamento Cyndi Lauper/The Rock potrebbe suonarvi alquanto azzardato. La cantante che ha portato al successo Time After Time ha dimostrato tuttavia più volte nel suo decennio d’oro (gli anni Ottanta) di essere perfettamente a suo agio nel mondo dell’allora WWF. Si ricordano per esempio le sue apparizioni nell’angolo di alcuni dei protagonisti del circuito di quel periodo (da Hulk Hogan a Lou Albano e Wendi Richter) che hanno sicuramente aiutato al tempo il crescente successo di WrestleMania. Young Rock è una serie ambientata in quegli anni e quindi era quasi inevitabile che prima o poi si provasse a rievocare determinati fasti. La terza stagione della sitcom incentrata sulla parabola del wrestler più di successo della storia non perde quindi tempo e presenta da subito Cyndi Lauper, inserendola già nel primo episodio. In quest’occasione la cantante sarà (insieme a Hulk Hogan, Mr. T e Vince McMahon) tra le protagoniste di una festa, da lei stessa organizzata per celebrare WrestleMania I nel 1985. La buona notizia è che potrebbe comunque non trattarsi dell’unica apparizione dell’artista nello show.

Fare Cyndi Lauper tra un infortunio e l’altro approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema serie tv A interpretare Lauper sullo schermo ci sarà una delle lottatrici più a suo agio sul palco, anche all’infuori dello spettacolo del wrestling. Dopo essere apparsa nella serie Billions e in diversi altri prodotti griffati WWE, Becky Lynch è ora pronta a supportare l’amico The Rock apparendo nei poco sobrio outfit della cantante di True Colors. L’impegno di Lynch nella serie è stato agevolato paradossalmente da un infortunio alla spalla, che ha tenuto la coriacea lottatrice nata a Limerick fuori dal mondo del wrestling vero e proprio per diversi mesi. Nella serie Becky Lynch è accreditata col suo vero nome, quasi a voler rimarcare comunque una qualche distanza tra le due carriere. Quando tornerà “The Irish Lass Kicker” sul ring? Probabilmente quando lo riterrà abbastanza stimolante e divertente. D’altra parte Cyndi Lauper lo aveva capito in tempi non sospetti: alla fine semplicemente “girls just wanna have fun”, oggi come ieri.