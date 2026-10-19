Willie Peyote, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo il successo della data zero al Vox di Nonantola, Willie Peyote ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Musica nuova, palco nuovo, alcuni ritorni inaspettati in scaletta, i classici immancabili ma soprattutto la stessa sensazionale band sul palco ad accompagnarmi. Addirittura con l’aggiunta in pianta stabile di Pugni che potrete apprezzare anche in apertura di tutte le date”. Sul palco presenti Daniel Bestonzo, Dario Panza, Luca Romeo, Damir Nefat ed Enrico Allavena. Martedì 20 ottobre Willie Peyote si esibirà al Fabrique , questo l’indirizzo: via Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 10 ottobre a Nonantola:

Dopo il concerto al Fabrique di Milano, venerdì 23 ottobre Willie Peyote porterà la sua musica all’Eremo Club di Molfetta. In seguito, l’artista si esibirà a Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale e Padova. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show:

23.10 MOLFETTA (BA), Eremo Club

24.10 NAPOLI, Casa della Musica

27.10 BOLOGNA, Estragon

28.10 BOLOGNA, Estragon

30.10 FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

31.10 ROMA, Atlantico

03.11 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia

04.11 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia

07.11 PADOVA, Hall

A maggio Willie Peyote ha pubblicato il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato. Il cantautore ha raccontato: “L'ispirazione è chiaramente cinematografica come capirete, un po' più vintage, un po' alla Lina Wertmüller, ma è anche un po' un ossimoro perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni”. Tra i brani più popolari della sua discografia troviamo La tua futura ex moglie, Mai dire mai (la locura) e Grazie ma no grazie.