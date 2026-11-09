1408, Natalia Dyer ed Elijah Wood nel cast del sequel del film horror

Come ha rivelato in esclusiva la rivista Variety, l'attrice e l'attore dovrebbero unirsi così ai membri del cast originale Samuel L. Jackson e John Cusack
Come ha rivelato in esclusiva la rivista Variety, Natalia Dyer ed Elijah Wood sono entrati nel cast del sequel del film horror soprannaturale 1408 (2007), e dovrebbero unirsi così ai membri del cast originale Samuel L. Jackson e John Cusack, che sono attualmente impegnati nelle trattative per il loro ritorno. Alla regia del sequel tornerà Mikael Håfström, che aveva già diretto il primo capitolo e che ha curato la sceneggiatura del secondo insieme a Mark Verheiden. Secondo una fonte vicina al progetto, Jackson e Cusack dovrebbero riprendere i loro ruoli originali, ma saranno personaggi secondari. La protagonista, infatti, sarà Dyer, mentre Wood interpreterà un ruolo di supporto. Al momento, i dettagli sui personaggi e la trama restano top secret. I produttori sono Lorenzo di Bonaventura, Richard Saperstein di Bluestone Entertainment, Spyglass Media Group e Frank Mayor. Bluestone Entertainment e FilmNation Entertainment co-finanziano il progetto. Il direttore del casting è John Papsidera. L’inizio delle riprese è previsto per il primo trimestre del 2027.
IL RACCONTO DI STEPHEN KING
Basato sull’omonimo racconto di Stephen King del 1999, il film 1408 (2007) segue le vicende dello scrittore Michael Enslin (John Cusack) che, per il suo nuovo libro sugli hotel infestati, indaga sulle leggende di morti misteriose e violente avvenute dietro la porta della camera 1408 del Dolphin Hotel di New York. Samuel L. Jackson interpreta Gerald Olin, il direttore dell’albergo. La pellicola aveva incassato 132 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget ridotto di soli 25 milioni di dollari. Nel 2025, in un’intervista a People, Cusack aveva dichiarato: “Sono stato fortunato a non aver mai avuto il desiderio, o che nessuno mi abbia mai chiesto, di fare dei sequel. Ce n’è uno che penso sarebbe interessante da fare, ed è 1408. Semplicemente perché...penso che oggi, sapete, la maggior parte dei film facciano schifo”.
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I PROTAGONISTI
Ecco i protagonisti del sequel del film 1408:
- Nata il 13 gennaio 1995 a Nashville, in Tennessee, Natalia Dyer ha raggiunto la fama internazionale grazie all’interpretazione di Nancy Wheeler nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Stranger Things. Ha anche recitato nella commedia di formazione Yes, God, Yes (2019) di Karen Maine. Attualmente è impegnata nelle riprese della miniserie true crime The Trial of Louise Woodward e ha inoltre in programma la commedia romantica Goodbye Girl di Oran Zegman e con Kiernan Shipka e Cole Sprouse.
- Nato il 28 gennaio 1981 a Cedar Rapids, nell’Iowa, Elijah Wood, icona della saga de Il Signore degli Anelli, ha recitato in film horror come The Toxic Avenger (2025), The Monkey (2025) e Finché morte non ci separi 2 (2026). Inoltre, l’attore interpreterà ancora una volta il ruolo di Frodo Baggins nel sequel Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum (2027) e si unirà al cast della terza stagione della serie tv Netflix The Gentlemen.
- Nato il 28 giugno 1966 a Evanston, nell’Illinois, John Cusack, noto soprattutto per i film Non per soldi...ma per amore (1989), Essere John Malkovich (1999) e Alta fedeltà (2000), è stato uno dei protagonisti del cinema degli anni Novanta e Duemila. Negli ultimi anni ha invece scelto di rimanere lontano dai riflettori. Gli ultimi progetti includono il thriller Fog of War (2025) e le pellicole straniere Detective Chinatown 1900 e Decoded.
- Nato il 21 dicembre 1948 a Washington, Samuel L. Jackson, star dei film Pulp Fiction (1994), Avengers e The Hateful Eight (2015), ha raggiunto la fama negli anni Novanta. Nel 2026 ha recitato nelle pellicole The Beast e Just Play Dead. I prossimi progetti includono The Great Beyond di J.J. Abrams, Gli Incredibili 3 e Avengers: Secret Wars.
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