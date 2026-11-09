1408, Natalia Dyer ed Elijah Wood nel cast del sequel del film horror

Come ha rivelato in esclusiva la rivista Variety, Natalia Dyer ed Elijah Wood sono entrati nel cast del sequel del film horror soprannaturale 1408 (2007), e dovrebbero unirsi così ai membri del cast originale Samuel L. Jackson e John Cusack, che sono attualmente impegnati nelle trattative per il loro ritorno. Alla regia del sequel tornerà Mikael Håfström, che aveva già diretto il primo capitolo e che ha curato la sceneggiatura del secondo insieme a Mark Verheiden. Secondo una fonte vicina al progetto, Jackson e Cusack dovrebbero riprendere i loro ruoli originali, ma saranno personaggi secondari. La protagonista, infatti, sarà Dyer, mentre Wood interpreterà un ruolo di supporto. Al momento, i dettagli sui personaggi e la trama restano top secret. I produttori sono Lorenzo di Bonaventura, Richard Saperstein di Bluestone Entertainment, Spyglass Media Group e Frank Mayor. Bluestone Entertainment e FilmNation Entertainment co-finanziano il progetto. Il direttore del casting è John Papsidera. L’inizio delle riprese è previsto per il primo trimestre del 2027.