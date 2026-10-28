The Gentlemen 3, Robert Carlyle, Elijah Wood e Orlando Bloom nel cast

La terza stagione della serie creata da Guy Ritchie per Netflix entra in produzione tra Regno Unito e Marocco. Tra le new entry Robert Carlyle, Elijah Wood e Orlando Bloom, che si riunisce così al collega della saga de Il Signore degli Anelli

Robert Carlyle, Elijah Wood e Orlando Bloom sono tra i nuovi ingressi nel cast della terza stagione di The Gentlemen, la serie Netflix creata da Guy Ritchie, le cui riprese sono iniziate nel Regno Unito e in Marocco. Il ritorno dello show porta con sé volti noti del cinema internazionale e una reunion tra Wood e Bloom, che hanno condiviso per anni il set della saga de Il Signore degli Anelli. Per i tre attori, invece, si tratta della prima collaborazione con Guy Ritchie.

Accanto a loro arrivano anche Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows e Bugzy Malone. I nuovi interpreti si aggiungono al gruppo guidato da Theo James e Kaya Scodelario, rispettivamente nei panni di Eddie Horniman e Susie Glass, i protagonisti che hanno stretto un'alleanza nel mondo della criminalità dopo che Eddie ha ereditato la tenuta di Halstead.

La terza stagione sarà composta da otto episodi della durata di un'ora. Al centro della trama ci sarà un nuovo progetto ambizioso: la costruzione di un casinò in Medio Oriente. Un'impresa che potrebbe mettere alla prova l'intesa tra Eddie e Susie e spingere ancora più in là le ambizioni del duca.