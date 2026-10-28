The Gentlemen 3, Robert Carlyle, Elijah Wood e Orlando Bloom nel cast

La terza stagione della serie creata da Guy Ritchie per Netflix entra in produzione tra Regno Unito e Marocco. Tra le new entry Robert Carlyle, Elijah Wood e Orlando Bloom, che si riunisce così al collega della saga de Il Signore degli Anelli
Robert Carlyle, Elijah Wood e Orlando Bloom sono tra i nuovi ingressi nel cast della terza stagione di The Gentlemen, la serie Netflix creata da Guy Ritchie, le cui riprese sono iniziate nel Regno Unito e in Marocco. Il ritorno dello show porta con sé volti noti del cinema internazionale e una reunion tra Wood e Bloom, che hanno condiviso per anni il set della saga de Il Signore degli Anelli. Per i tre attori, invece, si tratta della prima collaborazione con Guy Ritchie.
Accanto a loro arrivano anche Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows e Bugzy Malone. I nuovi interpreti si aggiungono al gruppo guidato da Theo James e Kaya Scodelario, rispettivamente nei panni di Eddie Horniman e Susie Glass, i protagonisti che hanno stretto un'alleanza nel mondo della criminalità dopo che Eddie ha ereditato la tenuta di Halstead.
La terza stagione sarà composta da otto episodi della durata di un'ora. Al centro della trama ci sarà un nuovo progetto ambizioso: la costruzione di un casinò in Medio Oriente. Un'impresa che potrebbe mettere alla prova l'intesa tra Eddie e Susie e spingere ancora più in là le ambizioni del duca.
Il nuovo cast di The Gentlemen 3
Tra le new entry spicca Robert Carlyle, noto al pubblico per numerose interpretazioni cinematografiche e televisive, insieme a Elijah Wood, che negli ultimi anni è apparso anche nella serie Yellowjackets, e Orlando Bloom, protagonista di produzioni come Il Signore degli Anelli e Pirati dei Caraibi. Per Wood e Bloom si tratta di ritrovare un collega con cui hanno condiviso una delle saghe fantasy più celebri del cinema.
Nel cast entrano inoltre Dexter Fletcher, già apparso in Lock & Stock - Pazzi scatenati, film diretto dallo stesso Ritchie, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows e Bugzy Malone.
Le nuove aggiunte affiancano gli interpreti già presenti nelle precedenti stagioni. Tornano Theo James e Kaya Scodelario, insieme a Ray Winstone nel ruolo di Bobby Glass, padre di Susie e figura di spicco dell'ambiente criminale, Joely Richardson nei panni di Lady Sabrina, Vinnie Jones in quelli del giardiniere Geoff, Jasmine Blackborow come Charly, Harry Goodwins come Jack, Benjamin Clementine e Maya Jama.
Non figurano invece nell'elenco dei ritorni Daniel Ings, interprete di Freddy, il fratello maggiore di Eddie, né Giancarlo Esposito, che nella seconda stagione ha interpretato il miliardario americano Stanley Johnston.
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Eddie e Susie puntano a un casinò in Medio Oriente
La nuova stagione di The Gentlemen porterà i protagonisti lontano dalla tenuta di Halstead, verso un progetto che promette di ampliare ulteriormente il loro impero criminale. Secondo la sinossi ufficiale, Eddie e Susie si preparano a costruire un casinò in Medio Oriente, un'impresa ambiziosa in cui il pericolo si nasconde dietro ogni angolo.
La domanda che accompagna il nuovo capitolo riguarda proprio il limite delle ambizioni di Eddie: la sua determinazione rischia di spingerlo troppo oltre? Il rapporto tra i due protagonisti e la loro capacità di prendere decisioni comuni saranno ancora una volta al centro della storia, mentre gli interessi criminali si intrecceranno con nuove minacce.
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Otto episodi per la terza stagione
La terza stagione di The Gentlemen sarà composta da otto episodi da 60 minuti, che approderanno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie è prodotta da Moonage Pictures per Netflix e Miramax TV. Guy Ritchie, ideatore dello show, firma la scrittura insieme a Matthew Read e torna anche alla regia, affiancato da Evan Creevy.
Il rinnovo per una terza stagione era stato annunciato ad agosto 2026. In quell'occasione, Ritchie aveva sottolineato l'espansione dell'universo narrativo e l'aumento della posta in gioco, spiegando che un nuovo capitolo appariva una conseguenza naturale dello sviluppo della serie.
La seconda stagione era arrivata su Netflix a settembre. La storia ripartiva a un anno dall'alleanza tra Eddie e Susie nell'impero criminale di Bobby Glass, con nuovi dubbi sulla gestione degli affari e decisioni sempre più rischiose. Il terzo capitolo promette ora di spostare ancora più avanti il confine delle loro ambizioni.
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