Esce domani, 3 settembre, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick) la seconda stagione della serie The Gentlemen, creata da Guy Ritchie e spin-off dell'omonimo film uscito nel 2019 sempre con il regista di Hatfield. Ambientata sulle sponde del suggestivo lago Maggiore oltre che in eleganti tenute di campagna inglesi, la serie in otto episodi arricchisce un cast già ricco con new entry di primo livello, tra cui gli attori italiani Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto.

La trama della seconda stagione

La seconda stagione di The Gentlemen riparte un anno dopo gli eventi della prima, con Eddie Horniman (Theo James) e Susie Glass (Kaya Scodelario) ormai impegnati nello sviluppo internazionale dell’impero criminale di Bobby Glass. I due hanno lasciato in parte alle spalle le campagne inglesi per portare gli affari anche oltre i confini del Regno Unito, arrivando sulle sponde del lago Maggiore, dove la criminalità organizzata incontra il fascino delle ville e dei paesaggi italiani. L’espansione, tuttavia, si rivela tutt’altro che semplice: le decisioni sempre più imprevedibili e azzardate di Bobby mettono infatti Eddie e Susie davanti a una scelta difficile. Dovranno decidere se intervenire direttamente nella gestione dell’impero o rischiare di perdere tutto ciò che hanno costruito. Rispetto alla prima stagione, Eddie appare inoltre ormai pienamente calato nel mondo criminale: l’aristocratico inizialmente riluttante sembra aver trovato una nuova ambizione e non è più intenzionato a limitarsi a difendere il patrimonio di famiglia.

Il cast

A guidare il cast tornano Theo James e Kaya Scodelario, rispettivamente nei panni di Eddie Horniman e Susie Glass, insieme a Daniel Ings nel ruolo di Freddy e a Ray Winstone, che riprende il personaggio di Bobby Glass. Confermati anche Joely Richardson, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Jasmine Blackborow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear e Pearce Quigley. Tra le new entry della seconda stagione, oltre a Morrone, Porcaroli e Castellitto, figurano invece Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Amra Mallassi e Tyler Conti. Nel cast ci sono inoltre il pugile britannico Chris Eubank Jr. e la conduttrice e imprenditrice Maya Jama. Dietro la macchina da presa torna Guy Ritchie, che ricopre anche i ruoli di co-sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Matthew Read, mentre Eran Creevy partecipa alla regia degli episodi. La nuova stagione arriva dopo il successo della prima, che dal debutto nel marzo 2024 ha raggiunto la Top 10 di Netflix in oltre 90 Paesi, conquistando il primo posto in 75 di questi.