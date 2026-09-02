Il 3 settembre esce su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick) la seconda stagione della serie tv creata da Guy Ritchie. Già confermata un terzo capitolo, con il regista che ha detto di voler ampliare ancora di più i confini della storia
Esce domani, 3 settembre, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick) la seconda stagione della serie The Gentlemen, creata da Guy Ritchie e spin-off dell'omonimo film uscito nel 2019 sempre con il regista di Hatfield. Ambientata sulle sponde del suggestivo lago Maggiore oltre che in eleganti tenute di campagna inglesi, la serie in otto episodi arricchisce un cast già ricco con new entry di primo livello, tra cui gli attori italiani Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto.
La trama della seconda stagione
La seconda stagione di The Gentlemen riparte un anno dopo gli eventi della prima, con Eddie Horniman (Theo James) e Susie Glass (Kaya Scodelario) ormai impegnati nello sviluppo internazionale dell’impero criminale di Bobby Glass. I due hanno lasciato in parte alle spalle le campagne inglesi per portare gli affari anche oltre i confini del Regno Unito, arrivando sulle sponde del lago Maggiore, dove la criminalità organizzata incontra il fascino delle ville e dei paesaggi italiani. L’espansione, tuttavia, si rivela tutt’altro che semplice: le decisioni sempre più imprevedibili e azzardate di Bobby mettono infatti Eddie e Susie davanti a una scelta difficile. Dovranno decidere se intervenire direttamente nella gestione dell’impero o rischiare di perdere tutto ciò che hanno costruito. Rispetto alla prima stagione, Eddie appare inoltre ormai pienamente calato nel mondo criminale: l’aristocratico inizialmente riluttante sembra aver trovato una nuova ambizione e non è più intenzionato a limitarsi a difendere il patrimonio di famiglia.
Il cast
A guidare il cast tornano Theo James e Kaya Scodelario, rispettivamente nei panni di Eddie Horniman e Susie Glass, insieme a Daniel Ings nel ruolo di Freddy e a Ray Winstone, che riprende il personaggio di Bobby Glass. Confermati anche Joely Richardson, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Jasmine Blackborow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear e Pearce Quigley. Tra le new entry della seconda stagione, oltre a Morrone, Porcaroli e Castellitto, figurano invece Hugh Bonneville, Benjamin Clementine, Amra Mallassi e Tyler Conti. Nel cast ci sono inoltre il pugile britannico Chris Eubank Jr. e la conduttrice e imprenditrice Maya Jama. Dietro la macchina da presa torna Guy Ritchie, che ricopre anche i ruoli di co-sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Matthew Read, mentre Eran Creevy partecipa alla regia degli episodi. La nuova stagione arriva dopo il successo della prima, che dal debutto nel marzo 2024 ha raggiunto la Top 10 di Netflix in oltre 90 Paesi, conquistando il primo posto in 75 di questi.
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Le differenze con il film
Ma quali sono le differenze con la pellicola del 2019? Il passaggio dal grande al piccolo schermo non consiste quindi in un semplice ampliamento della storia originale. Il formato seriale offre a Guy Ritchie la possibilità di dilatare la narrazione, approfondire i personaggi e soprattutto cambiare il punto di vista attraverso cui osservare il suo universo criminale. Se il film del 2019 era costruito come un racconto corale, dominato dal gioco di ricatti e manipolazioni che coinvolgeva Mickey Pearson (Matthew McConaughey) e Fletcher (Hugh Grant), la serie sceglie invece una prospettiva più circoscritta, seguendo la trasformazione di Edward Horniman e il suo ingresso nel mondo del crimine. È anche per questo che il nuovo The Gentlemen va considerato meno come un adattamento televisivo del film e più come una sua riscrittura: ne conserva personaggi, ambientazione e immaginario, ma li riorganizza secondo le esigenze del racconto seriale.
Le indiscrezioni sulla terza stagione
Intanto, il futuro della serie è già assicurato: Netflix ha ufficialmente rinnovato The Gentlemen per una terza stagione, con Guy Ritchie nuovamente coinvolto alla regia. Al momento i dettagli sulla trama sono ancora riservati, ma il rinnovo conferma la volontà di proseguire l'espansione dell'universo criminale inaugurato dalla serie. Lo stesso Ritchie ha spiegato che l'ambizione del progetto è cresciuta e che, insieme all'ampliamento del mondo narrativo, sono diventate sempre più pesanti anche le conseguenze delle scelte dei protagonisti. "Una terza stagione sembrava inevitabile", ha dichiarato il regista, anticipando la volontà di spingere ancora più avanti i confini della storia. Per conoscere la direzione che prenderanno Eddie e Susie, tuttavia, bisognerà prima vedere come si concluderanno gli eventi di questa seconda stagione.
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