Carrie, la serie tv rinnovata per la seconda stagione

È tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King del 1974. I nuovi episodi su Prime Video andranno oltre gli eventi del libro Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La serie tv Carrie, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King del 1974, è stata rinnovata su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) per una seconda stagione che andrà oltre gli eventi del libro. Come recita la sinossi ufficiale, "Carrie White (Summer H. Howell), una studentessa liceale anticonformista, ha trascorso la sua vita rinchiusa tra le mura di casa con la madre iperprotettiva, Margaret (Samantha Sloyan). Dopo l'improvvisa e prematura morte del padre, che la catapulta nell'implacabile ecosistema del liceo pubblico, Carrie si trova ad affrontare uno scandalo di bullismo virale che sconvolge la sua comunità, la pressione incessante e la crudeltà gratuita dell'era dei social media e il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano durante la sua adolescenza". Il cast include anche Siena Agudong nel ruolo di Sue Snell, Alison Thornton nel ruolo di Chris Hargensen, Joel Oulette nel ruolo di Tommy Ross, Josie Totah nel ruolo di Tina, Arthur Conti nel ruolo di Billy, Thalia Dudek nel ruolo di Emaline, Amber Midthunder nel ruolo di Miss Desjardin e Matthew Lillard nel ruolo del preside Grayle. Mike Flanagan è showrunner e produttore esecutivo insieme a Stephen King.

L'ENTUSIASMO DI STEPHEN KING “Carrie sta conquistando sia i fan di lunga data di Stephen King che una nuova generazione, inclusi i giovani adulti e il pubblico internazionale, con una particolare forza tra le spettatrici", ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva globale di Amazon MGM Studios. "Questo dimostra il potere intramontabile di questa storia e indica che la rivisitazione dell'iconica proprietà intellettuale da parte di Mike Flanagan ha una portata davvero ampia. Siamo entusiasti di come lui e Stephen intendono sviluppare la storia”. Mike Flanagan ha aggiunto: “Per 50 anni, il pubblico ha conosciuto e apprezzato la storia di Carrie White. Fin dall'inizio, abbiamo immaginato una storia che andasse ben oltre il ballo di fine anno, e sono incredibilmente grato a Stephen per la fiducia e il supporto che ci ha dimostrato nell'esplorare ciò che verrà dopo". Stephen King ha concluso: “Non vedo l'ora che il pubblico scopra cosa riserva il futuro a Carrie White. Io e Mike Flanagan siamo entusiasti di ciò che ci aspetta. Sarà sicuramente emozionante”. Approfondimento Carrie, la spiegazione del finale della serie tv di Mike Flanagan