Carrie, la serie tv rinnovata per la seconda stagione

È tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King del 1974. I nuovi episodi su Prime Video andranno oltre gli eventi del libro
La serie tv Carrie, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King del 1974, è stata rinnovata su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) per una seconda stagione che andrà oltre gli eventi del libro. Come recita la sinossi ufficiale, "Carrie White (Summer H. Howell), una studentessa liceale anticonformista, ha trascorso la sua vita rinchiusa tra le mura di casa con la madre iperprotettiva, Margaret (Samantha Sloyan). Dopo l'improvvisa e prematura morte del padre, che la catapulta nell'implacabile ecosistema del liceo pubblico, Carrie si trova ad affrontare uno scandalo di bullismo virale che sconvolge la sua comunità, la pressione incessante e la crudeltà gratuita dell'era dei social media e il risveglio di misteriosi poteri telecinetici che si manifestano durante la sua adolescenza". Il cast include anche Siena Agudong nel ruolo di Sue Snell, Alison Thornton nel ruolo di Chris Hargensen, Joel Oulette nel ruolo di Tommy Ross, Josie Totah nel ruolo di Tina, Arthur Conti nel ruolo di Billy, Thalia Dudek nel ruolo di Emaline, Amber Midthunder nel ruolo di Miss Desjardin e Matthew Lillard nel ruolo del preside Grayle. Mike Flanagan è showrunner e produttore esecutivo insieme a Stephen King.
L'ENTUSIASMO DI STEPHEN KING
“Carrie sta conquistando sia i fan di lunga data di Stephen King che una nuova generazione, inclusi i giovani adulti e il pubblico internazionale, con una particolare forza tra le spettatrici", ha dichiarato Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva globale di Amazon MGM Studios. "Questo dimostra il potere intramontabile di questa storia e indica che la rivisitazione dell'iconica proprietà intellettuale da parte di Mike Flanagan ha una portata davvero ampia. Siamo entusiasti di come lui e Stephen intendono sviluppare la storia”. Mike Flanagan ha aggiunto: “Per 50 anni, il pubblico ha conosciuto e apprezzato la storia di Carrie White. Fin dall'inizio, abbiamo immaginato una storia che andasse ben oltre il ballo di fine anno, e sono incredibilmente grato a Stephen per la fiducia e il supporto che ci ha dimostrato nell'esplorare ciò che verrà dopo". Stephen King ha concluso: “Non vedo l'ora che il pubblico scopra cosa riserva il futuro a Carrie White. Io e Mike Flanagan siamo entusiasti di ciò che ci aspetta. Sarà sicuramente emozionante”.
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IL ROMANZO
Nel 1974 Stephen King ha pubblicato il suo primo romanzo, Carrie. Dal libro sono stati poi tratti quattro film: Carrie – Lo sguardo di Satana (1976), Carrie 2 – La furia (1999), Carrie (2002) e Lo sguardo di Satana – Carrie (2013). La protagonista è Carrie White, un’adolescente introversa e silenziosa, orfana di padre, che vive con la madre Margaret e che conduce una vita difficile e infelice. A scuola, infatti, viene costantemente maltrattata e derisa dalle compagne di case, mentre la madre, affetta da turbe psichiche e ossessionata dalla religione e dal peccato, le infligge ogni giorno severe punizioni. In ogni caso, Carrie è dotata di un potere paranormale, la telecinesi, spesso motivo di scontro con la madre, convinta che la figlia fosse posseduta. La crescente frustrazione della ragazza sfocia infine in episodi di grande distruzione.
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La nuova serie di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ideata da Mike Flanagan e tratta dal romanzo del Maestro del Terrore è uscita in streaming. La protagonista è un'adolescente timida ed emarginata che scopre di avere poteri telecinetici. Accanto a Summer H. Howell nel ruolo di Carrie, ci sono Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton e Joel Oulette, tra gli altri. Scopriamo nel dettaglio interpreti e personaggi A cura di Camilla Sernagiotto