«Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem». Nel 1687, tra le pagine dei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Isaac Newton fissava in latino la sua terza legge del moto: a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Una formula che i liceali di mezzo mondo ripetono a pappagallo, magari sognando la campanella, e che su Prime Video accompagna, come descrizione, l’ottavo e ultimo episodio di Carrie, intitolato, non a caso, Fisica avanzata.

D’altronde la telecinesi, a pensarci bene, altro non è che la fisica della vendetta. Un corpo umiliato, deriso, spinto contro gli armadietti, a un certo punto restituisce la spinta. Con gli interessi.

Dal 7 ottobre 2026 sono disponibili su Prime Video ( (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick)) tutti gli otto episodi della serie tv con cui Mike Flanagan, il regista di The Haunting of Hill House e Doctor Sleep, rilegge Carrie, il primo romanzo pubblicato da Stephen King nel 1974. Quello che lo scrittore aveva gettato nel cestino della carta straccia e che la moglie Tabitha ripescò, convincendolo a finirlo. Galeotto fu il cestino, e chi ci frugò dentro.

Mezzo secolo dopo il film di Brian De Palma (1976), Flanagan aveva davanti un problema da manuale. Carrie – Lo sguardo di Satana, ça va sans dire, è un capolavoro intoccabile. Il remake maldestro firmato da Kimberly Peirce nel 2013 lo aveva dimostrato con zelo quasi didattico: ricalcare quel film significa soltanto sbiadirlo. L’unica strada percorribile era tradire per conservare. Tradire la lettera per salvare lo spirito fiammeggiante di King.