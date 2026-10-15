Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul finale della serie.

«Questo ordine del mondo, che è lo stesso per tutti, non lo fece nessuno degli dèi né degli uomini, ma sempre era, è e sarà fuoco eternamente vivo, che secondo misura si accende e secondo misura si spegne». Circa duemilacinquecento anni fa Eraclito di Efeso, passato alla storia come l’Oscuro, consegnava ai posteri uno dei suoi frammenti più celebri. Senza saperlo, aveva scritto la sinossi dell’ottavo episodio di Carrie (leggi la recensione).

Perché a Chamberlain, nel Maine, il fuoco si accende senza alcuna misura. Divora la palestra della Ewen High School, dilaga per Main Street, inghiotte case, negozi e persino un cinema che, beffardo, annunciava una retrospettiva dedicata a Brian De Palma in 35 mm. Circa duecento morti, racconta Sue Snell davanti alla telecamera. Il secchio di sangue, insomma, era soltanto la miccia.

Eppure il finale della serie tv di Mike Flanagan, disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) dal 7 ottobre 2026, non si limita a rimettere in scena l’apocalisse immaginata da Stephen King nel 1974. La riscrive, la complica, la rilancia. E soprattutto lascia viva la sua protagonista. Ecco, punto per punto, cosa succede e che cosa significa.