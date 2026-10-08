La nuova serie di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ideata da Mike Flanagan e tratta dal romanzo del Maestro del Terrore è uscita in streaming. La protagonista è un'adolescente timida ed emarginata che scopre di avere poteri telecinetici. Accanto a Summer H. Howell nel ruolo di Carrie, ci sono Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton e Joel Oulette, tra gli altri. Scopriamo nel dettaglio interpreti e personaggi

A cura di Camilla Sernagiotto