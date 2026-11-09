Nell’horror Ferine di Andrea Corsini, al cinema con Adler Entertainment, il coprotagonista è un giaguaro nero interamente digitale. Lo ha creato il team di EDI Effetti Digitali Italiani, guidato da Gaia Bussolati, premio Emmy per Ripley. In origine doveva essere un puma. Dal pelo alla capacità di recitare davanti a Carolyn Bracken, fino all’uso dell’intelligenza artificiale per costruire le reference visive, ecco come è nata la creatura del film, nel making of degli effetti visivi raccontato attraverso due video Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il giaguaro nero che si aggira nei boschi e nelle stanze di Ferine, opera d’esordio di Andrea Corsini arrivata nelle sale italiane il 5 novembre con Adler Entertainment, non è mai esistito. Nessun addestratore, nessuna gabbia sul set: la belva è nata pixel dopo pixel, pelo dopo pelo, negli studi di EDI Effetti Digitali Italiani. Del resto, il giaguaro ha sempre avuto qualcosa da nascondere. In una prigione di pietra, separato da un muro e da una grata, un sacerdote maya di nome Tzinacán passa anni a osservarne uno. Lo spia nei pochi istanti in cui, a mezzogiorno, una botola si apre e la luce cade dall’alto, convinto che il dio abbia nascosto proprio nelle macchie di quel manto la formula capace di salvare il mondo. Lo racconta Jorge Luis Borges in La scrittura del dio, uno dei gioielli di L’Aleph. Ebbene, il giaguaro nero è un enigma al quadrato: le rosette ci sono ancora, ma affogano nel melanismo e si rivelano soltanto quando la luce le sfiora di traverso. Un segno che c’è ma non si vede. Che poi, a pensarci bene, è la definizione più esatta di un effetto visivo ben riuscito. E i due video di making of che pubblichiamo qui sotto ci permettono di sbirciare dalla botola, come Tzinacán, nel laboratorio dove la fiera ha preso vita.

Dal puma al giaguaro nero: la metamorfosi di una creatura A firmare il lavoro è il team di EDI, con la supervisione di Gaia Bussolati, già vincitrice di un Primetime Emmy Award per gli effetti visivi della serie Ripley. Il felino, inizialmente immaginato come un puma, è stato poi sviluppato in computer grafica come un giaguaro nero. «Quando ho incontrato il giaguaro per la prima volta era un puma», ricorda Bussolati nel making of. «Poi si è evoluto in un giaguaro nero, che è una creatura più massiccia e una delle più feroci. Una volta che abbiamo capito chi era, abbiamo iniziato a fare l’asset». Una scelta che ha ridefinito l’estetica e il peso drammatico del personaggio. «Il giaguaro nero è un animale raro, dalle proporzioni molto più armoniose e con una presenza scenica decisamente più potente», spiega Bussolati. «Rispetto al puma ha una fisicità più elegante e al tempo stesso molto più minacciosa: era la creatura perfetta per sostenere il peso emotivo della scena». Del resto, la letteratura lo sapeva già. Quando Rudyard Kipling, nel Libro della giungla, volle un felino che fosse insieme mentore e minaccia, scelse una pantera nera, Bagheera, dalla voce dolce come il miele selvatico e audace come il bufalo. E fu proprio un’altra giungla interamente digitale, quella del Libro della giungla di Jon Favreau del 2016, a conquistare l’Oscar per gli effetti visivi, dimostrando che anche una fiera fatta di calcoli può guardarci negli occhi. Approfondimento Ferine, la recensione: Carolyn Bracken tra maternità e istinto animale

Dentro la belva: scheletro, muscoli, pelle e pelo Il primo video è un breakdown di poco meno di due minuti, ed è una piccola lezione di anatomia. Si parte dallo scheletro del felino, a cui si sovrappongono i muscoli, poi la pelle scolpita in digitale, le mappe di colore, infine il manto. Si vedono il rig, la gabbia di controlli che permette agli animatori di muovere la creatura come una marionetta, e le passate dedicate agli occhi: la superficie umida simulata a parte, lo shading della pelle, il grooming del pelo. Curiosamente, il giaguaro discende da una tigre. Come spiegano gli artisti nel making of, il team è partito da un modello di tigre già sviluppato in precedenza, modificandolo seguendo le strutture anatomiche e scheletriche del giaguaro fino ad arrivare alla forma voluta. Poi sono stati simulati tutti gli strati che compongono la creatura, cioè muscoli, fascia, grasso e pelle, per ottenere il massimo realismo senza perdere il controllo artistico sul peso e sul movimento. E sul muso sono state aggiunte rughe e volumi, perché il volto doveva comunicare le emozioni in modo molto marcato. Il pelo cortissimo dei grandi felini, che lascia intuire l’ossatura, ha richiesto interventi di grooming definiti «chirurgici», mentre la bocca, ambiente chiuso dove la luce si comporta in modo tutto suo, ha imposto molto tempo di lavoro su denti e saliva. Dettagli che lo spettatore non noterà mai consapevolmente, ma senza i quali la belva sembrerebbe un peluche. Poi, oltre al corpo, serviva un’anima. «Il nostro giaguaro doveva non soltanto fare delle azioni molto particolari», spiega Andrea Corsini, «ma oltre alle azioni c’era anche il dover entrare in un livello di empatia e di scambio di sentimenti e di emozioni con l’attrice». Tant’è che, per il regista, «la direzione dell’attore giaguaro inizia nella post-produzione Approfondimento Ferine, la clip esclusiva dell’horror di Andrea Corsini

Un duello di sguardi con Carolyn Bracken Nella sequenza centrale del film il giaguaro entra in una casa e si ritrova faccia a faccia con la protagonista, interpretata da Carolyn Bracken. Tra i due si consuma un confronto senza parole, un duello psicologico costruito interamente su sguardi, postura e micro-movimenti. «Dovevamo rendere leggibile il dialogo silenzioso tra i due personaggi», racconta Bussolati. «È una scena di trasformazione per la protagonista: un momento in cui prende coscienza della propria forza. Il giaguaro rappresenta la ferocia della natura, ma davanti alla determinazione dell’attrice finisce per arretrare». Sicché la belva, per una volta, non è la minaccia da sconfiggere ma il metro con cui misurare una metamorfosi interiore. Francesca Granatino, head of production di EDI, lo riassume così: «Non stavamo facendo un documentario. Il giaguaro era un vero e proprio attore». E il suo debutto coincide con l’inizio del film: un primo piano, «una cosa estremamente difficile da fare in CG», che è anche lo shot di apertura, quello in cui il pubblico scopre la creatura. Approfondimento Ferine, il trailer del film horror di Andrea Corsini

Sul set un dummy chiaro, sullo schermo un felino nero Sul set è stato utilizzato un dummy fisico come riferimento per inquadrature e interazioni, inizialmente pensato per rappresentare un felino dal manto chiaro. Nel breakdown lo si vede accanto all’attrice, sagoma grigia e goffa, prima che il compositing lo cancelli e al suo posto compaia l’animale. Il giaguaro nero ha preso forma in post-produzione, quando EDI ha avviato il lavoro di modellazione, animazione e simulazione del pelo, per ottenere una creatura completamente digitale ma perfettamente integrata nelle riprese, girate tra Piemonte e Lombardia. La lavorazione, durata diversi mesi, ha coinvolto vfx artist specializzati in animazione, lighting, compositing e creature. Non è un dettaglio da poco. Un animale nero è il peggior nemico di chi lavora con la luce: assorbe, inghiotte, appiattisce. «Questo giaguaro vive di riflessi», raccontano gli artisti, che hanno lavorato a lungo sullo shader, il materiale digitale della creatura, per renderlo non troppo buio da un lato ma neanche troppo metallico dall’altro. E siccome il giaguaro compare quasi sempre in situazioni scure, non è bastato ricreare le luci reali del set: sono state aggiunte luci digitali ad hoc per scolpire la creatura e giocare con i riflessi del manto, quasi si trattasse di illuminare un’ombra. Non per caso, uno dei capitoli del secondo video si intitola Gli occhi del predatore. Gli occhi di un felino riflettono la luce in maniera molto particolare, e per replicare le caustiche all’interno dell’iride, seguendo la posizione delle fonti luminose, sono serviti strumenti dedicati. In una creatura che di notte si confonde con il buio, sono quelle iridi gialle a dover fare quasi tutto il lavoro.

Sul set, i gremlins e lo stuntman Il lavoro, però, comincia molto prima della post-produzione. Gianluca Dainese, on-set vfx supervisor, racconta che la sfida principale è stata «controllare un set totalmente al buio, in cui poi dovevamo aggiungere un giaguaro totalmente in CG». Per questo la squadra ha seguito da vicino le azioni e l’acting dello stuntman, così da avere tutti i riferimenti da replicare in digitale. E a ogni ciak, accanto alla classica color chart, comparivano i gremlins: piccole palle di pelo di vari colori (nessuna parentela con le creature di Joe Dante, per fortuna, giacché nessuno le ha nutrite dopo mezzanotte) che servivano a capire come la luce colpisse i diversi tipi di manto.

Quando le reference non bastano: l’intelligenza artificiale Durante lo sviluppo della creatura, la ricerca visiva ha rappresentato una delle sfide più complesse. Il giaguaro nero è una variante melanica (secondo le stime riportate da Panthera, l’organizzazione internazionale per la tutela dei grandi felini, riguarda circa un giaguaro su dieci) per la quale il team disponeva di pochi riferimenti fotografici e video. «Questo ha complicato la parte iniziale di ricerca reference. Non è stato facile», ammettono dal team. Per ampliare la base di studio, il team ha sperimentato anche strumenti di intelligenza artificiale per generare reference visive utili a definire aspetto e comportamento dell’animale. «Quando abbiamo iniziato a lavorare, le immagini generate erano ancora poco credibili», ammette Bussolati. «Nel giro di pochi mesi abbiamo visto un salto enorme nella qualità. È una tecnologia che evolverà molto velocemente e che potrà diventare sempre più utile nei processi di ricerca e sviluppo». Nel making of aggiunge un dettaglio quasi da romanzo: «Ho tarato tutte le varie piattaforme, le ho addestrate a farmi vedere praticamente solo giaguari neri. Alla fine conoscevo tutti i giaguari che ci sono nel mondo per nome». Tzinacán, nella sua cella, ne conosceva uno soltanto. (In Oriente, del resto, il precedente illustre esiste: in The Tiger: An Old Hunter’s Tale del sudcoreano Park Hoon-jung, l’ultima tigre selvaggia di Corea, creata in computer grafica, fronteggia il vecchio cacciatore di Choi Min-sik giocandosi tutto sullo sguardo.)

Il making of: la parola a chi ha costruito la creatura Il secondo video, un vero e proprio documentario di oltre sei minuti, dà voce alla squadra. Davanti alla macchina da presa si alternano, tra gli altri, il regista Andrea Corsini, la stessa Gaia Bussolati (con la statuetta dell’Emmy che occhieggia sul tavolo), l’art director Claudio Cappellini, il cg supervisor Riccardo Zoccarato, la head of production Francesca Granatino, l’on-set vfx supervisor Gianluca Dainese e la comp supervisor Valentina Biffi. Corsini confessa di aver visto il giaguaro «crescere negli schermi dei computer» per tutto quel tempo, mentre Cappellini ricorda la serie di key visual sviluppati insieme al regista per dare al film un’identità visiva: il giaguaro, dice, è forse l’elemento più previsualizzato di tutti. Zoccarato fissa l’asticella senza falsa modestia: l’obiettivo era realizzare la creatura più credibile e realistica mai fatta in EDI. E Corsini spiega perché non c’era alternativa al digitale: un giaguaro così «poteva essere fatto solo con un controllo assoluto, che è quello della computer grafica». Infine Valentina Biffi racconta il lavoro sulle inquadrature più cruente, alcune girate con il sangue sul set, altre che hanno richiesto aggiunte in post-produzione. Tra un’intervista e l’altra scorrono il set notturno nel bosco, con le luci puntate su una radura vuota dove la belva verrà aggiunta dopo, la creatura che cammina sul fondale grigio dei test e il trucco prostetico sul volto di Carolyn Bracken.

Centinaia di effetti invisibili: la firma di EDI Oltre alla creatura, il team ha realizzato centinaia di interventi invisibili lungo tutto il film: correzioni di prostetica, sangue e ferite, integrazione digitale di elementi scenici e numerosi ritocchi di compositing pensati per rafforzare il realismo delle immagini senza che lo spettatore se ne accorga. È una delle cifre stilistiche di EDI: effetti che sostengono la narrazione senza dichiararsi come tali. Tant’è che il miglior complimento, per chi fa questo mestiere, è che nessuno si domandi come sia stato fatto. Ferine è prodotto da Francesco Grisi e Giorgia Priolo per EDI Effetti Digitali Italiani, in associazione con Adler Entertainment, FilmAffair e OMDT, con il contributo del Ministero della Cultura, del PR FESR Piemonte 2021-2027 bando “Piemonte Film TV Fund” e del PR FESR Lombardia 2021-2027 bando “Lombardia per il cinema”, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Nei titoli del making of figurano anche Marco Russo come vfx producer e Pasquale Vitillo come post-production supervisor. La distribuzione italiana è di Adler Entertainment.