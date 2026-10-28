Una presenza inquietante affiora nella penombra di una casa. Sky TG24 presenta una clip in esclusiva di Ferine, opera prima di Andrea Corsini, al cinema dal 5 novembre 2026 con Adler Entertainment. Carolyn Bracken interpreta Irene, collezionista d’arte in cui un trauma risveglia un istinto primordiale. Nel cast Caroline Goodall e Paola Lavini. Le musiche sono di Pino Donaggio Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ferine, guarda la clip esclusiva su Sky TG24 Nel buio di una casa, una donna si ferma davanti a un grande felino nero dalle fauci scoperte. La clip esclusiva di Ferine che Sky TG24 presenta nel video in testa all’articolo affida l’inquietudine a questa vicinanza, alle luci fredde, al volto della protagonista. Il film, esordio nel lungometraggio di Andrea Corsini, con Carolyn Bracken, Caroline Goodall e Paola Lavini, arriverà nei cinema italiani dal 5 novembre 2026, distribuito da Adler Entertainment. Le luci fredde e l’alternanza fra il volto della donna e quello dell’animale costruiscono un incontro sospeso. L’estratto lavora sull’attesa e sulla prossimità, lasciando emergere una tensione che rimanda al conflitto fra ragione e istinto al centro del film.

La trama di Ferine e la trasformazione di Irene Irene, interpretata da Carolyn Bracken, è una ricca collezionista d’arte. La sua esistenza privilegiata viene spezzata da un evento tragico, che risveglia in lei una pulsione incontrollabile. La raffinatezza del suo mondo non riesce a contenere questa nuova natura, destinata a travolgere ciò che ha costruito. Sulla sua strada compare Dama, il personaggio di Caroline Goodall: una misteriosa trafficante di predatori esotici, impegnata a ritrovare un esemplare fuggito dalla cattività. La ricerca la conduce a una scoperta inattesa. In Irene riconosce un predatore nuovo e pericoloso. Le due donne vengono così trascinate verso uno scontro. La premessa suggerisce anche un cortocircuito sul desiderio di possedere: una collezionista abituata a scegliere ciò che la circonda diventa, agli occhi di un’altra donna, una creatura da inseguire. Il trauma incrina la pelle sottile delle convenzioni e rende improvvisamente incerto il posto di ciascuna nella relazione fra chi osserva e chi viene osservato. Approfondimento Ferine, il trailer del film horror di Andrea Corsini

Carolyn Bracken, Caroline Goodall e il cast Il volto di Irene è quello di Carolyn Bracken, attrice irlandese che gli spettatori del cinema horror conoscono per il doppio ruolo interpretato in Oddity di Damian McCarthy. In Ferine è al centro di una storia nella quale il dolore mette in discussione l’identità stessa della protagonista. Caroline Goodall, già diretta da Steven Spielberg in Hook – Capitan Uncino e Schindler’s List, interpreta Dama. Paola Lavini è Rosa; completano il cast Elisabetta Caccamo nel ruolo di Giulia, Fabrizio Odetto in quello di Pietro e Marco Gambino nella parte di Alfredo. Andrea Corsini, dal corto di Venezia al lungometraggio Ferine sviluppa l’universo dell’omonimo cortometraggio di Andrea Corsini, presentato nel 2019 nella selezione SIC@SIC della Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Per il passaggio al lungometraggio, il regista firma la sceneggiatura con Massimo Vavassori. Prima dell’arrivo nelle sale italiane, il film ha incontrato il pubblico dei festival di genere, con selezioni al Fantasia International Film Festival, a Sitges e al Noir in Festival. Approfondimento Ferine, poster, trama e cast del film horror di Andrea Corsin