Una presenza inquietante affiora nella penombra di una casa. Sky TG24 presenta una clip in esclusiva di Ferine, opera prima di Andrea Corsini, al cinema dal 5 novembre 2026 con Adler Entertainment. Carolyn Bracken interpreta Irene, collezionista d’arte in cui un trauma risveglia un istinto primordiale. Nel cast Caroline Goodall e Paola Lavini. Le musiche sono di Pino Donaggio
Ferine, guarda la clip esclusiva su Sky TG24
Nel buio di una casa, una donna si ferma davanti a un grande felino nero dalle fauci scoperte. La clip esclusiva di Ferine che Sky TG24 presenta nel video in testa all’articolo affida l’inquietudine a questa vicinanza, alle luci fredde, al volto della protagonista. Il film, esordio nel lungometraggio di Andrea Corsini, con Carolyn Bracken, Caroline Goodall e Paola Lavini, arriverà nei cinema italiani dal 5 novembre 2026, distribuito da Adler Entertainment.
Le luci fredde e l’alternanza fra il volto della donna e quello dell’animale costruiscono un incontro sospeso. L’estratto lavora sull’attesa e sulla prossimità, lasciando emergere una tensione che rimanda al conflitto fra ragione e istinto al centro del film.
La trama di Ferine e la trasformazione di Irene
Irene, interpretata da Carolyn Bracken, è una ricca collezionista d’arte. La sua esistenza privilegiata viene spezzata da un evento tragico, che risveglia in lei una pulsione incontrollabile. La raffinatezza del suo mondo non riesce a contenere questa nuova natura, destinata a travolgere ciò che ha costruito.
Sulla sua strada compare Dama, il personaggio di Caroline Goodall: una misteriosa trafficante di predatori esotici, impegnata a ritrovare un esemplare fuggito dalla cattività. La ricerca la conduce a una scoperta inattesa. In Irene riconosce un predatore nuovo e pericoloso. Le due donne vengono così trascinate verso uno scontro.
La premessa suggerisce anche un cortocircuito sul desiderio di possedere: una collezionista abituata a scegliere ciò che la circonda diventa, agli occhi di un’altra donna, una creatura da inseguire. Il trauma incrina la pelle sottile delle convenzioni e rende improvvisamente incerto il posto di ciascuna nella relazione fra chi osserva e chi viene osservato.
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Carolyn Bracken, Caroline Goodall e il cast
Il volto di Irene è quello di Carolyn Bracken, attrice irlandese che gli spettatori del cinema horror conoscono per il doppio ruolo interpretato in Oddity di Damian McCarthy. In Ferine è al centro di una storia nella quale il dolore mette in discussione l’identità stessa della protagonista.
Caroline Goodall, già diretta da Steven Spielberg in Hook – Capitan Uncino e Schindler’s List, interpreta Dama. Paola Lavini è Rosa; completano il cast Elisabetta Caccamo nel ruolo di Giulia, Fabrizio Odetto in quello di Pietro e Marco Gambino nella parte di Alfredo.
Andrea Corsini, dal corto di Venezia al lungometraggio
Ferine sviluppa l’universo dell’omonimo cortometraggio di Andrea Corsini, presentato nel 2019 nella selezione SIC@SIC della Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Per il passaggio al lungometraggio, il regista firma la sceneggiatura con Massimo Vavassori.
Prima dell’arrivo nelle sale italiane, il film ha incontrato il pubblico dei festival di genere, con selezioni al Fantasia International Film Festival, a Sitges e al Noir in Festival.
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Le musiche di Pino Donaggio e i premi al Fantasia
Al Fantasia International Film Festival 2026 il film ha conquistato due Cheval Noir: il premio per la migliore fotografia, assegnato a Fabrizio La Palombara, e quello per la migliore colonna sonora, attribuito a Pino Donaggio.
Il nome di Donaggio porta con sé una memoria precisa del cinema della paura, da A Venezia… un dicembre rosso shocking a Carrie – Lo sguardo di Satana. La sua presenza accompagna l’opera prima di Corsini con l’esperienza di un compositore che ha dato una voce riconoscibile all’inquietudine.
Ferine al cinema dal 5 novembre 2026
Prodotto da Giorgia Priolo e Francesco Grisi per EDI Effetti Digitali Italiani, in associazione con FilmAffair e OMDT e in collaborazione con Adler Entertainment, Ferine uscirà nei cinema italiani il 5 novembre 2026.
In attesa dell’uscita, la clip esclusiva è nel video in apertura di questo articolo.