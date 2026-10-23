È disponibile il trailer ufficiale di Ferine, esordio nel lungometraggio di Andrea Corsini, al cinema dal 5 novembre 2026 con Adler Entertainment. Carolyn Bracken è una raffinata collezionista d’arte che, dopo un trauma, sviluppa un istinto predatorio. Incontra Dama (Caroline Goodall), misteriosa trafficante di predatori esotici. Nel cast Paola Lavini. Nato dal corto presentato a Venezia nel 2019, il film ha vinto due Cheval Noir al Fantasia: per la fotografia di Fabrizio La Palombara e le musiche di Pino Donaggio Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Una donna abituata a collezionare bellezza diventa un esemplare raro agli occhi di chi traffica in predatori. La premessa di Ferine accosta il desiderio di possedere all’impossibilità di controllarsi. È disponibile il trailer ufficiale del film diretto da Andrea Corsini, con Carolyn Bracken, Caroline Goodall e Paola Lavini. La sceneggiatura è firmata da Corsini con Massimo Vavassori. L’esordio nel lungometraggio del regista arriverà nei cinema italiani dal 5 novembre 2026, distribuito da Adler Entertainment. Una storia in cui un trauma spezza un’esistenza privilegiata, lasciando emergere una natura animale che il denaro e la raffinatezza non riescono più a tenere a bada.

La trama di Ferine e la trasformazione di Irene Irene, interpretata da Carolyn Bracken, è una ricca collezionista d’arte. Un evento tragico sconvolge la sua vita e risveglia in lei un istinto primordiale, incontrollabile. La donna perde progressivamente il dominio sulla propria esistenza, mentre una nuova natura prende il sopravvento. Intanto Dama, la trafficante di predatori esotici interpretata da Caroline Goodall, è sulle tracce di un esemplare fuggito dalla cattività. L’incontro con Irene cambia però l’oggetto della sua ricerca: nella collezionista riconosce un predatore sconosciuto, capace di esercitare su di lei un’attrazione pericolosa. Le traiettorie delle due donne convergono verso uno scontro. Il conflitto tra ragione e istinto attraversa così due personaggi legati, in modi diversi, al possesso. Irene raccoglie opere d’arte, Dama commercia creature selvagge. È da questa vicinanza che nasce una delle suggestioni della storia: che cosa accade quando chi è abituato a scegliere e acquistare diventa, a sua volta, un esemplare da desiderare?

Il cast con Carolyn Bracken e Caroline Goodall Per gli appassionati di horror, il volto di Carolyn Bracken richiama Oddity e You Are Not My Mother. In Ferine l’attrice interpreta una protagonista la cui trasformazione nasce dal dolore e finisce per travolgere la sua identità. Caroline Goodall, già nel cast di Schindler’s List e Hook – Capitan Uncino, dà corpo a Dama, la trafficante che riconosce in Irene qualcosa di nuovo e pericoloso. Accanto alle due interpreti c’è Paola Lavini. Andrea Corsini dal corto di Venezia al lungometraggio Ferine sviluppa l’universo dell’omonimo cortometraggio di Andrea Corsini, presentato nel 2019 nella selezione SIC@SIC, dedicata ai corti italiani della Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Prima dell’uscita italiana, il lungometraggio ha proseguito il suo percorso nei festival di genere, dal Fantasia International Film Festival di Montréal a Sitges. Pino Donaggio e i due premi al Fantasia Festival Al Fantasia International Film Festival 2026, Ferine ha ottenuto due Cheval Noir: quello per la migliore fotografia, assegnato a Fabrizio La Palombara, e quello per la migliore colonna sonora, attribuito a Pino Donaggio. Il nome del compositore porta con sé una precisa memoria cinematografica, da A Venezia… un dicembre rosso shocking a Carrie – Lo sguardo di Satana. Una presenza che lega l’opera prima di Corsini a un musicista capace di dare al terrore una voce riconoscibile.